Владивосток официально стал столицей Приморского края

Депутаты законодательного собрания Приморья приняли в трех чтениях проект закона «О статусе административного центра Приморского края». Принятие закона позволит получить дополнительное финансирование на осуществление городом функций административного центра Приморского края. В частности, будут предусмотрены средства на выполнение столичных функций в размере 300 млн руб., сообщает пресс-служба законодательного собрания.

«Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы жители города чувствовали себя комфортно, а наши гости уезжали от нас с хорошими впечатлениями. А для этого нужно поддерживать Владивостокский городской округ, в том числе финансово, и закон на это направлен»,— сказал председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик. После подписания закон о статусе Владивостока вступит в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поддержал перенос столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток и 13 декабря 2018 года подписал соответствующий указ.

Подробности — в материале “Ъ” «Дальневосточная столица последовала за Олегом Кожемяко».