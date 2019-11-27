«Желаю Алексею Учителю счастья и радости»

Лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина, пытавшегося сорвать прокат ленты «Матильда» Алексея Учителя, липецкий суд приговорил к году колонии, но из-за небольшой тяжести преступления тут же прекратил преследование. Перед премьерой фильма два года назад православные активисты устраивали поджоги и угрожали кинопрокатчикам. Адвокаты господина Учителя и киностудии «Рок», которые так и не были признаны потерпевшими по делу, пока не решили, будут ли продолжать добиваться признания за собой миллиардного ущерба. Сам же Александр Калинин, не признавший вину, отнесся к приговору «снисходительно».

Приговор лидеру незарегистрированной православной организации «Христианское государство — Святая Русь» (ХГСР) Александру Калинину вынес Грязинский городской суд Липецкой области. Изначально дело начинал слушать Хамовнический суд Москвы, однако там посчитали, что процесс должен проходить по месту жительства обвиняемого. Согласно приговору Александр Калинин признан виновным в принуждении четырех кинопрокатчиков к отказу от сделки (ч. 1 ст. УК РФ, до двух лет), ему назначено наказание в виде одного года колонии строго режима. При этом суд засчитал активисту время нахождение в СИЗО и прекратил его уголовное преследование в связи с истечением сроков давности. Преследование по второму эпизоду, которое не было связано с фильмом Алексея Учителя (Александр Калинин разместил ролик на YouTube, в котором призывал не заключать браки с мусульманами), суд прекратил из-за декриминализации «экстремистской» статьи о возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

Члены ХГСР посчитали киноленту «Матильда», рассказывающую о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, оскорбительной для верующих. Перед премьерой фильма с начала 2017 года они рассылали в кинотеатры письма с угрозами, пытаясь предотвратить прокат фильма, а затем перешли к радикальным действиям: подожгли два автомобиля около московского офиса адвоката Константина Добрынина, сотрудничающего с Алексеем Учителем, а также здание в Санкт-Петербурге, где располагается киностудия «Рок», производившая картину. В итоге непосредственно поджигателей — Юрия Калинина, Дениса Монталуца и Александра Баянова — обвинили в умышленном уничтожении имущества, а самого Александра Калинина — в принуждении к отказу от сделки.

Уголовное дело против лидера ХГСР изначально было квалифицировано по статье о принуждении к отказу от сделки организованной группой (п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), то есть как преступление средней тяжести. Статья предусматривает освобождение от ответственности по прошествии шести лет. Однако до суда дело дошло с более мягкой квалификацией, без учета действий организованной группы (ч. 1 той же статьи УК РФ, до двух лет). Это преступление небольшой тяжести, срок давности по которому — два года. Летом 2019-го процесс был прерван почти на три месяца из-за тяжелой болезни обвиняемого. В итоге к 26 ноября, когда суд вынес приговор, срок давности привлечения Александра Калинина к ответственности истек. Вину он не признавал.

Несмотря на это, как пояснили “Ъ-Черноземье” в Липецком областном суде, лидер ХГСР будет иметь судимость. «Это сложившаяся практика. Если бы он признавал вину, суд мог бы прекратить его преследование еще на этапе рассмотрения дела, однако обвиняемый рассчитывал на оправдательный приговор», — сказали в облсуде. Там также добавили, что потерпевшие кинопрокатчики (сети «Киномакс», «Синема парк», «Формула кино» и небольшой кинотеатр в Подмосковье) не заявляли каких-либо исков: «Фильм в итоге вышел в прокат, никакого ущерба они не понесли».

Совсем другого мнения придерживается Алексей Учитель, который пытался добиться статуса потерпевшего в данном уголовном деле как для себя, так и для киностудии «Рок». По мнению адвокатов режиссера, ущерб от выполнения кинотеатрами требований Александра Калинина составил 1,03 млрд руб. — это полная стоимость создания ленты, которая вышла на экраны с опозданием и не в том объеме, на который рассчитывал производитель. Суд отказался считать «Рок» и господина Учителя потерпевшими, посчитав, что угрозы в адрес кинопрокатчиков не имели прямого к ним отношения.

«В результате обвинение дошло до суда в неполном объеме: там нет группы, нет последствий для кинокомпании. Естественно, это повлияло на размер наказания Калинину», — пояснил “Ъ-Черноземье” адвокат Вадим Яловицкий, представляющий интересы киностудии «Рок». По его словам, в сентябре прошлого года из дела Александра Калинина были выделены материалы, которые касались его доверителя, однако СКР до сих пор не возбудил по ним уголовного дела.

Сам Александр Калинин рассказал “Ъ-Черноземье”, что отнесся к приговору «снисходительно». «Скорее всего, я не буду его обжаловать, мне надоела возня. Слава богу, этот процесс позади. Желаю Алексею Учителю счастья и радости», — резюмировал он.

Андрей Прах