«Траст» получил рейтинги и вагоны

«Открытие холдинг», основным кредитором которого является банк непрофильных активов «Траст», распродает активы. В третьем квартале он выручил от продажи ценных бумаг 8,4 млрд руб. Среди них были акции Объединенной вагонной компании, а также доли в капитале трех рейтинговых агентств. У холдинга остается все меньше рабочих активов, поэтому в отношении него возможны более агрессивные действия со стороны кредиторов, полагают эксперты.

За девять месяцев этого года выручка «Открытие холдинга» превысила этот показатель по всему прошлому году на 56% и составила 9,2 млрд руб., свидетельствует российская отчетность компании. Большая часть выручки (8,4 млрд руб.) пришлась на третий квартал, и почти 100% ее было обеспечено в третьем квартале доходом от реализации ценных бумаг. Лишь 19 млн руб. обеспечил накопленный купонный доход по облигациям.

Летом 2017 года основной финансовый актив «Открытие холдинга» банк «ФК Открытие» (БФКО) был санирован ЦБ, ставшего мажоритарным акционером банка. На основе банка «Траст», который ранее санировал «ФК Открытие», был создан банк непрофильных активов. В результате еще целого ряда санаций, произведенных регулятором в 2017 году, «Траст» стал крупнейшим держателем долга «Открытие холдинга», контролируемого Вадимом Беляевым и другими бывшими владельцами БФКО.

Согласно отчетности холдинга, на конец третьего квартала объем заемных средств превышал 500 млрд руб. В конце октября «Интерфакс» со ссылкой на «Траст» сообщал, что долг холдинга перед банком превышал 450 млрд руб., или 86% от совокупной задолженности. Он был «сформирован из невозвращенных кредитов, выданных "Трастом", банком "ФК Открытие", Рост-банком», а также облигаций «Открытие холдинга».

«Открытие холдинг» для расчетов по долгу распродает рабочие активы. В прошлом году он реализовал компанию «Балтийский лизинг», владельцем которой в итоге стал банк «ФК Открытие» (см. “Ъ” от 10 января). В этом году основная масса продаж пришлись на третий квартал. Во второй половине июля холдинг продал акции рейтинговых агентств — «Эксперт РА» (9,9%), НРА (9,9%) и АКРА (3,7%). Согласно данным агентств, новым собственником этих пакетов стал банк «Траст». В середине июля холдинг в счет задолженности передал «Трасту» и 5,7% акций Объединенной вагонной компании (ОВК), сохранив за собой 2,2% ее акций. «Сделка прошла по рыночным котировкам на дату ее совершения»,— заявил тогда представитель «Открытие холдинга». В том же месяце банк за 9,7 млрд руб. выкупил доли ОВК, принадлежащие пенсионным фондам, входящим в ГК «Регион», нарастив, таким образом, свой пакет до 25,5%. Вместе с тем, согласно отчету ОВК за третий квартал, доля в ее капитале у «Траста» выросла до 27,8%. Увеличение доли банка соответствует остававшейся доле компании на балансе «Открытие холдинга».

Согласно рыночным котировкам, «Открытие холдинг» в результате передачи «Трасту» своего пакета ОВК должен был покрыть задолженность на 3,5–4 млрд руб. В «Трасте» отказались от комментариев. В «Открытие холдинге» не ответили на запрос “Ъ”. «Суммарная стоимость проданных и переданных долей в перечисленных активах должна составить меньше 8,4 млрд руб.»,— оценивает управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его словам, либо холдингом были проданы какие-то иные активы, либо некоторые сделки с «Трастом» имели нерыночный характер. «В "Открытие холдинге" становится все меньше рабочих активов, на которые покупатели, в том числе "Траст", хотели бы претендовать, обязательства же, по сути, остаются на прежнем уровне»,— отмечает господин Митрофанов. Поэтому в дальнейшем по отношению к «Открытие холдингу» нельзя исключать более агрессивных действий со стороны его основных кредиторов, считает эксперт.

Ранее банк уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании холдинга банкротом (см. “Ъ” от 22 октября). В «Трасте» тогда заявили, что пока банкротить холдинг не планируют, а иск был подан из-за опасений «возможных действий недобросовестных третьих лиц, которые могут первыми подать заявление о банкротстве холдинга и установить контроль над процедурой». А в холдинге отмечали, что «у него сейчас нет неисполненных обязательств перед "Трастом"» (цитаты по «Интерфаксу»).

Илья Усов