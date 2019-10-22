«Открытие холдинг» припугнули банкротством

Уведомление банка «Траст» о намерении банкротить «Открытие холдинг», как выяснилось, подано «на всякий случай». Банк опасается, что контроль над процедурой банкротства окажется у «недобросовестных третьих лиц». Но среди других кредиторов «Открытие холдинга» — лишь две структуры, связанные с холдингом. Юристы полагают, что уведомление может быть инструментом в переговорах об урегулировании долга.

«Траст», работающий с проблемными и непрофильными активами попавших под санацию банков, опубликовал уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании «Открытие холдинга» банкротом. Сам холдинг, который контролируется Вадимом Беляевым и другими бывшими владельцами банка «Открытие», 21 октября выразил удивление в связи с публикацией уведомления. «Мы не понимаем, на каком основании "Траст" выпустил сообщение,— заявили в компании.— У "Открытие холдинга" нет неисполненных обязательств, которые бы юридически позволяли подать заявление о его банкротстве» (цитата по «Интерфаксу»).

Впрочем, на самом деле «Траст» и не собирается банкротить холдинг, который, по оценке банка, должен ему более 450 млрд руб. (примерно половина требований приходится на кредиты, выданные «Трастом» банку «Открытие» и Рост-банку, вторая половина — на облигации «Открытие холдинга», оказавшиеся на балансе «Траста»).

«Банкротство "Открытие холдинга" в ближайшее время не планируется, урегулирование долга продолжается в конструктивном ключе,— заявили в пресс-службе кредитора.— Уведомление связано с тем, что "Траст" опасается возможных действий недобросовестных третьих лиц, которые могут первыми подать заявление о банкротстве холдинга и установить контроль над процедурой». Долг перед «Трастом» составляет около 86% всего совокупного долга «Открытие холдинга».

Каких «недобросовестных» третьих лиц опасается банк, в «Трасте» не уточнили, воздержавшись от дополнительных комментариев. По картотеке арбитражных дел, к «Открытие холдингу» сейчас нет новых исков, которые могут перерасти в банкротство. Согласно отчетности «Открытие холдинга» за первое полугодие 2019 года, другими кредиторами помимо «Траста» являются его дочерняя компания «Открытие капитал», а также ирландская компания OIM ABS designated activity company. Последнюю в конце 2016 года рейтинговало Национальное рейтинговое агентство, отмечая, что это компания специального назначения (SPV), входящая в группу «Открытие холдинг».

Достаточным основанием для обращения с заявлением о банкротстве должника является наличие долга, подтвержденного судебным решением, при условии что этот долг составляет в течение трех месяцев не менее 300 тыс. руб., поясняют юристы. Но, в отличие от остальных кредиторов-юрлиц, банкам для начала процедуры не нужно закреплять долг в судебном решении, говорит партнер FMG Group Николай Коленчук. Оперативный контроль за сбором первичной информации о состоянии банкрота фактически реализуется через контроль управляющего. «Иными словами, чей управляющий будет назначен, тот и будет контролировать стадию»,— поясняет Николай Коленчук. Речь идет о преимуществе первого заявителя в банкротстве, которому предоставлено право выбора арбитражного управляющего, то есть ключевой фигуры любого дела о банкротстве, соглашается партнер юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.

Впрочем, поменять управляющего можно на следующей промежуточной стадии банкротства, а в случае явных нарушений в действиях управляющего и не дожидаясь окончания стадии, по ходатайству любого кредитора, уточняет господин Коленчук. В данном случае, полагает господин Фролов, это «больше похоже на попытку ускорить переговоры и добиться выгодных для себя условий».

Виталий Солдатских