Ульяновск приступает к освоению «Сибири»

В новом году авиакомпания «Сибирь» открывает субсидируемые авиарейсы из Ульяновска в Санкт-Петербург и Новосибирск. В правительстве Ульяновской области утверждают, что средства на софинансирование субсидий в региональном бюджете будут обязательно заложены и необходимые договоры будут заключены, отмечая, что такие авиарейсы для Ульяновска имеют особое значение, поскольку обеспечивают удобные и выгодные маршруты в города Европы и Китая. Планы по осуществлению прямых авиарейсов по этим направлениям пока не исполнены, так как такие полеты невыгодны авиакомпаниям. По мнению экспертов, обещанные облправительством прямые авиарейсы в Германию или Китай в ближайшие годы вряд ли будут открыты.

В четверг, 28 ноября, авиакомпания «Руслайн» выполняет свой заключительный рейс по маршруту Ульяновск-Санкт-Петербург, после чего покидает это направление. Авиакомпания была включена Рос­авиацией в перечень субсидируемых авиарейсов с периодом деятельности до 30 ноября этого года. В подписанный 18 ноября новый перечень субсидируемых авиа­рейсов на 2020 год (в рамках постановления правительства РФ № 1242 от 25.12.2013 г.) «Руслайн» не вошел, его место заняла авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines).

S7 уже указала в своем расписании, что начинает выполнять авиарейсы из Ульяновска со 2 января в Новосибирск (в четверг и в воскресенье в 22:50) и с 3 января — в Санкт-Петербург (в понедельник и пятницу в 21:40). В перечне субсидируемых авиарейсов указано, что полеты будут выполняться в Новосибирск самолетами Embraer 170 (ERJ170, 78 мест), а в Санкт-Петербург — ERJ170 или A320 (164 места). Стоимость билета в Санкт-Петербург (1250 км) — 7 тыс. руб. (на стыковочных маршрутах тарифа «Лайт» ранее стоимость перелета доходила до 4,6 тыс. руб.); цена билета до Новосибирска (2200 км) — 10,860 тыс. руб. (фактически цены — на уровне предельного спецтарифа, оговоренного для этих расстояний в постановлении № 1242). Для рейсов в Новосибирск субсидии предусмотрены на весь год (102 рейса), для маршрута Ульяновск-Санкт-Петербург — только до 30 апреля (36 рейсов).

Согласно постановлению правительства № 1242, общий объем субсидий для самолетов размерности ERJ170 составит 296,394 тыс. руб. на один рейс в Санкт-Петербург и 388,947 тыс. руб. в Новосибирск, то есть общий объем субсидий для полетов в Новосибирск составит 79,34 млн руб., а в Санкт-Петербург — 21,34 млн руб. По 31% общей субсидии должны оплачивать бюджеты Санкт-Петербурга и Ульяновской области, 38% — федеральный бюджет. Таким образом, всего на субсидирование этих маршрутов региональный бюджет должен выделить более 31 млн руб. Но в бюджете на 2020 год на субсидирование авиаперевозок заложено пока только 13 млн руб. Более того, по данным „Ъ“, договоры S7 с правительствами Санкт-Петербурга, Ульяновской и Новосибирской областей о софинансировании субсидий еще не подписаны. Впрочем, курирующий воздушный транспорт заместитель директора регионального департамента транспорта Юрий Чибисов пояснил „Ъ“, что «в декабре договоры будут обязательно подписаны, а в региональном бюджете2020 будет произведена корректировка до необходимых сумм (как пояснили в региональном минфине, 18 декабря планируется внесение изменений в принятый бюджет, всего на субсидирование авиаперевозок предполагается заложить 49 млн руб.).

Гендиректор АО «Аэропорт Ульяновск» Сергей Наконечный считает, что смена перевозчика на направлении Санкт-Петербурга подтверждает востребованность маршрута. По его мнению, авиакомпании «Руслайн» удалось «раскатать» маршрут, но дальше ее самолеты (50 мест) уже не обеспечивали желаемой загрузки. «Я считаю, что и 78местный самолет — это тоже мало, и надо будет переходить на полеты три раза в неделю, а может быть, даже сделать их ежедневными. В последнее время все самолеты „Руслайна“ были загружены полностью»,— сказал гендиректор. Он также считает, что и авиарейсы в Новосибирск будут востребованы, «поскольку новосибирский хаб открывает возможность полетов по очень многим направлениям Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии», «в прошлом году S7 открывала авиарейсы в Новосибирск из Воронежа, и они сами не ожидали, что загрузка будет „бешеная“». В аэропорту Ульяновск пояснили, что сейчас прорабатываются новые направления — Екатеринбург, Минводы и Калининград, вполне возможно, на них зайдет авиакомпания «Руслайн», для которой уже стало привычным «раскатывать» на небольших CRJ200 новые маршруты. Обещанные областным правительством регулярные авиарейсы в Германию и Китай (предполагалось, что они появятся к концу 2019 года), судя по всему, в ближайшие годы не будут открыты. В аэропорту Ульяновск отмечают, что сегодня найти авиаперевозчиков, которые готовы рисковать и без субсидий выходить на эти направления, не имея гарантий загрузки, практически невозможно.

Господин Чибисов пояснил „Ъ“, что сейчас в этом и нет необходимости, поскольку благодаря S7 «именно через Новосибирск, где у S7 более 70 стыковочных рейсов, открывается более короткий, быстрый и выгодный путь в Китай». «То же самое и с Германией. Из Санкт-Петербурга S7 имеет большой разлет и по Европе, и удобно будет использовать большое количество стыковочных рейсов этой авиакомпании»,— добавил Юрий Чибисов.

Сохранятся ли авиарейсы в Санкт-Петербург после 30 апреля, когда закончится период субсидирования, пока неизвестно. В S7 на запрос „Ъ“ ответили, что «авиакомпания заинтересована сохранить свое присутствие, и в феврале будет повторно подана заявка на субсидирование рейса Санкт-Петербург-Ульяновск». Кроме того, в S7 отметили, что авиакомпания также «рассматривает и расширение географии полетов из ­Ульяновска».

Глава аналитической службы отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев не исключает, что со временем S7 может снизить тарифы на Санкт-Петербург, если сохранится конкуренция со стыковочными рейсами этого направления. Он также подтверждает, что вряд ли в ближайшие годы появятся прямые авиарейсы в Германию или Китай. «Из городов с населением менее миллиона Приволжья или Урала таких прямых рейсов практически нет. А зарубежные перевозчики стараются летать в наиболее крупные города России, договариваясь с российскими перевозчиками о выгодных условиях стыковочных рейсов»,— заметил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск