Домашних животных хотят поставить на учет

В России хотят обязать владельцев маркировать своих домашних животных. Конкретные меры сейчас разрабатывает Минсельхоз. Планируется, что законопроект будет внесен в Госдуму до конца года. По новым правилам, каждый владелец будет обязан зарегистрировать своего питомца. Идентифицировать последних будут при помощи чипирования или специальных татуировок. В стране будет создана единая ветеринарная база, доступ к которой получат специалисты из всех регионов. Парламентарии инициативу поддерживают.

Зачем это нужно? И что изменится для владельцев животных? Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов пояснил “Ъ FM”, чем руководствуются законодатели при разработке этих поправок: «Животные страдают и гибнут в результате того, что просто теряются, в лучшем случае они оказываются в приюте. Люди находятся под угрозой: их может покусать собака, но хозяин уйдет от ответственности, потому что доказать, что это его животное, будет невозможно.

У нас полноценно не работает ни закон об ответственном обращении с животными, потому что нет регистрации, и невозможно установить владельца, ни статья Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными.

Во всех странах регистрация применяется. Мы настаиваем на том, чтобы она была бесплатной. Требование нашего комитета — чтобы с людей не брали денег».

Также обязательная регистрация позволит животным свободнее путешествовать со своими хозяевами — не придется оформлять часть документов, считают авторы инициативы. В Госдуме “Ъ FM” пояснили, что не собираются наказывать тех, кто нарушит новые правила. По словам депутатов, людей постараются мотивировать другими способами, например, доступностью процедуры. Если поправки примут, неизбежно возникнут проблемы с финансированием проекта, отмечает вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев. По его словам, за обязательную регистрацию все-таки придется заплатить гражданам: «По крайней мере, саму процедуру регистрации планируют сделать бесплатной, однако чипирование предположительно будет проводиться за счет владельцев животных — тех, кто обращается за этой услугой. По регистрации собак, кошек и других домашних животных из-за отсутствия механизма практически ничего не сделано. Непонятно, куда обращаться, какова процедура, что для этого нужно. Мы можем с вами сейчас только предположить и, может быть, посоветовать Минсельхозу, каким образом наладить эту систему, вероятно, привлечь какие-то общественные организации наподобие клубов собаководства и фелинологических федераций.

Стоимость, опять же, будет определяться в зависимости от того, каким образом технически эта система будет реализована.

Конечно, это будет вопрос государственного бюджета. В данном случае пока нет основных параметров системы, она не утверждена на законодательном уровне, так что оценка стоимости проекта будет чрезвычайно приблизительной. В масштабах страны это будет оцениваться в лучшем случае в сотни миллионов».

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Инициативу Минсельхоза поддерживают не только депутаты, но и власти нескольких регионов. С просьбой ускорить принятие поправок в Госдуму и правительство обратились из республики Башкирия и Мурманской области.

Анна Пестерева