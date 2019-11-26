Минтранс предложил делать три фотографии во время техосмотра

Минтранс подготовил проект приказа о требованиях к фотографиях во время прохождения техосмотра. Документ размещен на regulation.gov.ru.

Операторы ТО, напомним, будут обязаны делать фотографии приезжающих машин и передавать их в информационную систему — это заложено в законе, который вступит в силу в 2020 году. Приказ Минтранса конкретизирует детали. Должно быть сделано три фотографии: перед началом диагностирования (снимок сзади, позволяющий определить марку, модель, цвет и номер машины), во время процедуры ТО (фото идентификационного номера машины) и в конце (снимок спереди). Файлы с изображением должны содержать дату, время, координаты места фотографирования и «быть некорректируемыми». Объем фотографии — не более 512 килобайт, разрешение — не менее 300 dpi.

«Координаты места нахождения транспортного средства в пункте технического осмотра должны находиться в радиусе 150 метров от координат пункта технического осмотра, — уточняется в приказе. — Степень сжатия изображения должна обеспечивать отсутствие видимых артефактов сжатия, ступенчатых изменений цвета или зубчатых границ в областях переходов цвета».

Ранее Минэкономики предложило правительству наделить МВД новыми полномочиями в области техосмотра. Подробнее читайте в материале «Ъ» «МВД примеряют к техосмотру».