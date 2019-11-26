Правительство доверит модернизацию ТЭС рынку

По данным “Ъ”, правительство может в последний раз провести ручной отбор проектов модернизации ТЭС в 2025 году и впоследствии откажется от его проведения вовсе и впишет эти объемы в общую конкурсную массу. При этом в 2025 году объем квоты правкомиссии по электроэнергетике будет разово повышен с 0,6 ГВт до 2,5 ГВт. По мнению аналитиков, в перспективе изменение правил проведения отборов снизит общую нагрузку на потребителей, но неясной остается перспектива прохождения через отборы более дорогостоящих проектов модернизации с применением газовых турбин.

Правительство решило разово повысить объем квоты проектов, которые отбираются в ручном режиме на 2025 год в рамках программы модернизации тепловых электростанций, с 0,6 ГВт до 2,5 ГВт, говорят собеседники “Ъ”, знакомые с итогами совещания в Белом доме 26 ноября. В эти квоты попадут объемы, нераспределенные на конкурсах на 2022–2024 годы. В последующие годы решено совсем отказаться от подобной квоты, в рамках которой проекты отбирает правительственная комиссия по электроэнергетике. В Минэнерго запрос “Ъ” перенаправили в правительство, в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака отказались от комментариев.

Программа модернизации старых ТЭС объемом 1,9 трлн руб. до 2031 года стартовала в РФ в текущем году. Уже прошли отборы проектов на 2022–2024 годы, их стоимость — 125 млрд руб. Объем ежегодной квоты составляет 4 ГВт, из них 85% уходят на конкурсный отбор, оставшиеся 15% отбираются на правительственной комиссии по электроэнергетике. Предполагалось, что на правкомиссии будут отбирать наиболее дорогостоящие проекты, в том числе с надстройкой газовых турбин, которые не могли бы пройти по уровню CAPEX через конкурс. Для этого Минэнерго разработало ряд критериев (экономика проекта, намерение модернизировать теплофикационный блок, экология, инновации, критическое состояние), каждый из которых имел свой вес. Конкурсный отбор на 2025 год прошли 25 проектов с суммарной мощностью 4,023 ГВт, их стоимость составит 32,9 млрд руб.

Но на отборе проектов по правительственной квоте на 2025 год отбор будет проходить уже по наименьшей стоимости киловатт-часа выработки за жизненный цикл (LCOE).

При этом правительство согласилось ограничить уровень цен на него, установив предельный price cap, чего не было предусмотрено на ранних отборах. По LCOE отбираются и проекты, участвующие в общем конкурсе, и смысла его проводить уже нет, поэтому вице-премьер Дмитрий Козак решил вовсе отказаться от квоты.

Разовое увеличение квоты отбора правкомиссии на 2025 год подменяет цель модернизации: вместо обновления нужных энергосистеме станций предлагается потратить как можно больше средств потребителей, считает директор ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Василий Киселев.

Но потребители от изменений правил отбора выиграют в более отдаленной перспективе, считает Владимир Скляр из «ВТБ Капитал». Переход к LCOE и отказ от квоты в дальнейшем снизят стоимость проектов модернизации, а объем модернизированной, а значит, гарантированной на 16 лет работы мощности увеличится. «Побочным эффектом этого решения будет сужение рынка газовых турбин, которые в текущих условиях конкуренции вряд ли смогут отобраться»,— полагает аналитик.

Впрочем, как сообщал “Ъ” 22 ноября, правительство думает о выделении мощностей на 2 ГВт исключительно под экспериментальные образцы газовых турбин российского производства с вводом в 2026–2028 годах.

Татьяна Дятел, Милан