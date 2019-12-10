Бирюзовая кровь

В ноябре 2019 года в ЦУМ прибыла новая женская модель часов, созданная часовой мануфактурой Hublot совместно с известным тату-художником Максимом Плесчиа-Буши специально для России.

Модель Big Bang One Click Sang Bleu Steel Turquoise с циферблатом и ремешком бирюзового цвета стала новой главой в истории сотрудничества Hublot и тату-студии Sang Bleu. В переводе с французского название означает «Голубая кровь», и в нем, по словам Максима Плесчиа-Буши, скрыта игра слов: с одной стороны, это намек на аристократизм, с другой — татуировки в свое время делались чернилами и наносили их себе отнюдь не аристократы. Впрочем, тату давно перестали быть табу, и даже наследники известных фамилий украшают свое тело рисунками и надписями. Собственно, благодаря такому наследнику и случилась описанная история.

Максим Плесчиа-Буши о смысле татуировок и их связи с часами Читать далее

В 2016 году легенда часовой индустрии Жан-Клод Бивер узнал от одного из своих детей, что есть такой талантливый и модный тату-мастер — Плесчиа-Буши и его студия. К этому времени круг амбассадоров и друзей Hublot уже был достаточно широк — легенды спорта, действующие спортсмены, целые футбольные команды, известные художники, модные дома, музыканты, модели. Но ни одного тату-мастера. Расчет Жан-Клода Бивера оказался точен: клиенты с огромным удовольствием включились в игру и стали носить часы с татуировкой, которую разработал Плесчиа-Буши. Художник всегда увлекался геометрией и любил рисовать геометрические формы. Поэтому, работая над дизайном будущих часов, Плесчиа-Буши придумал геометрический узор, состоящий из многоугольников.

Вместе с лабораторией было принято решение сделать узор не просто украшением циферблата, а частью механизма и использовать вместо стрелок многоугольники. Один указывает секунды, второй — минуты, третий — часы. За четыре года было выпущено множество версий часов. Новая модель One Click Sang Bleu Steel Turquoise вышла в стальном корпусе диаметром 39 мм ограниченной серией 50 экземпляров.

Натела Поцхверия