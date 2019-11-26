Застройку яблоневых садов в Воронеже распланируют челябинские архитекторы

Подрядчиком проекта планировки (ППТ) 54 га бывших яблоневых садов на улице Ломоносова в Воронеже, где местное ООО «Выбор» Александра Цыбаня не смогло реализовать проект жилого комплекса на 800 тыс. кв. м, стало челябинское ООО «Зенит». Как следует из документов госзакупок, компания за 1,98 млн руб. должна изготовить проектную документацию на участок площадью 54 га, ограниченном Московским проспектом и улицами Ломоносова и Загоровского. В конкурсе участвовали также ОАО «Воронежпроект» и МКП «Управление главного архитектора». Максимальная цена контракта составляла почти 7,7 млн руб. Подготовить проект необходимо до 6 декабря 2019 года.

Ранее мэрия Воронежа опубликовала постановление о разработке ППТ на этот участок. Основанием разработки стали предложения городской администрации и протокол поручений, определенных губернатором Александром Гусевым в ходе рабочего совещания в марте 2019 года.

Единый участок на 52,4 га до июля 2012 года находился в пользовании у Воронежского аграрного госуниверситета. Фактически участок под яблоневые семечковые сады использовала опытная сельскохозяйственная станция вуза. В 2012 году в связи с приватизацией сельхозстанции участок был отдан в аренду на 49 лет за 7 тыс. руб. в год ОАО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция», но договор был расторгнут по соглашению сторон в марте 2014-го. За год до его расторжения ОАО передало участок в субаренду «Спартану». Эта компания, как предполагали в региональном управлении СКР, заключила ряд фиктивных договоров с «фирмами-однодневками» и подготовила подложные документы. На их основании весной 2014 года воронежское управление Росимущества передало участок субарендатору, а в феврале 2015-го продало.

Подробнее о том, как воронежцы одобрили застройку соседнего участка яблоневых садов читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Яблоки заменят шашлыками».

Ирина Лобанова