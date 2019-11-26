Правительство обязало держать подвалы открытыми для бездомных животных

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому один из продухов (отверстия для прохождения воздуха) в подвальных помещениях домов должен быть открыть в течение всего года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем отмечается, что это позволит поддерживать необходимую температуру и влажность.

В октябре, когда это решение готовилось, вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что оно также поможет обеспечить «гуманное отношение к бездомным животным, попавшим в подвал или техническое подполье». В постановлении правительства напрямую о животных не говорится.