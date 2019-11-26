ВСД поставили в лист ожидания

Как выяснил “Ъ”, правительство России одобрило проект строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), более известной под неофициальным названием Восточный скоростной диаметр, и включило ее в список потенциально приоритетных федеральных проектов, для которых требуется подтвердить финансирование. Однако аналитики и транспортные инженеры расходятся в оценках значимости проекта для Петербурга.

На прошлой неделе правкомиссия по транспорту включила ШМСД в лист ожидания Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ), сообщил “Ъ” представитель вице-премьера Максима Акимова. Это значит, что по результатам проведенного ранжирования индекс социально-экономических эффектов проекта имеет значение выше среднего и он будет внесен в федпрограммы КПМИ в случае определения дополнительных источников финансирования, достаточных для его реализации, уточнил собеседник “Ъ”.

Согласно последнему представленному расчету, стоимость ШМСД составляет 182,8 млрд рублей. Однако часть с затратами Ленобласти еще определяется: предварительная оценка всего ШМСД может доходить до 215 млрд рублей, говорит источник “Ъ”.

Петербург запрашивал федеральное финансирование на ШМСД по аналогии с ЗСД. По словам двух источников “Ъ”, правкомиссии представлена стоимость в размере 160 млрд рублей. Это цена в границах КАД, объясняет один из собеседников “Ъ”. Так, говорит источник “Ъ” в правительстве Петербурга, 56,9 млрд рублей предполагается выделить из федерального бюджета, 28 млрд рублей — из регионального, еще 28 млрд рублей — через возмещение НДС, остальное — частные инвестиции. Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Денис Седов не стал комментировать финансовые параметры проекта.

По окончании строительства концессионер вправе будет предъявить к возмещению НДС, уплаченный на этапе строительства подрядчикам, поясняет управляющий партнер «Качкин и Партнеры» Денис Качкин. Банк обычно предоставляет две кредитные линии: одна — основная, и вторая — на финансирование расходов на уплату НДС подрядчикам, которая погашается после возмещения ее из бюджета концессионером. «После ввода дороги в эксплуатацию выплаченный в составе общего бюджета на стройку НДС будет предъявлен к возмещению в федеральный бюджет, который физически его вернет концессионеру, а тот — в банки»,— говорит господин Качкин.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры “Ъ” сообщили, что проект планировки территории ШМСД готов по I и II этапу (всего их пять, два из них в Ленобласти). По III этапу идут согласования с комитетом по градостроительству и архитектуре, вносятся дополнительные требования, уточнили в ведомстве. В АО «ЗСД», которое отвечает за разработку проектной документации, рассказали, что она будет готова в 2020 году. Конкурс на поиск концессионера планируют объявить в первом полугодии 2020 года, добавили в комитете по инвестициям.

Эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин называет проект ШМСД «инъекцией из машин». По его мнению, магистраль приведет в центр города дополнительный объем трафика из области, генератором которого выступит Всеволожский район.

«Проект создает угрозу транспортной связности Фрунзенского, Московского, Невского районов с центром, потому что добавляет потенциально большой транспортный поток на развязки, которые имеют выход на транзитные дороги. Если сейчас движение между югом и центром в отличие от движения между центром и севером города достаточно свободное, то в случае появления развязок ШМСД, про эту “свободу” можно будет забыть»,— считает эксперт, приводя в пример ситуацию на съездах с ЗСД на Благодатную улицу и Богатырский проспект. Он относит к более целесообразному вложению средств строительство дополнительных мостов через Неву, например в створе Большого Смоленского проспекта, по трассе Орловского тоннеля, и создание еще одной переправы между центром и Васильевским островом. Имеет смысл развивать системы скоростного наземного сообщения, так называемый BRT и ЛРТ транспорт, которые вносят больший вклад в разгрузку улично-дорожной сети от личного транспорта, а также шестую линию метрополитена до Охты, уверен эксперт.

Генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что ЗСД радикально улучшил транспортную ситуацию в городе и по уровню потенциального влияния ВСД будет сопоставимым: наиболее существенно улучшится транспортная ситуация для жителей Красногвардейского и Невского районов, а также города Кудрово. Вопросы вызывает очень высокая стоимость проекта: так, при одинаковой с ЗСД заявленной стоимости проекта (с учетом участков ШМСД в Ленобласти) его протяженность в 1,7 раза меньше и фактически соответствует протяженности ЗСД на искусственных сооружениях, отмечает эксперт. Таким образом, либо на ВСД будет выше тарифная нагрузка, либо возрастет нагрузка на бюджет Санкт-Петербурга, если доход от эксплуатации будет ниже пороговой величины, как это пока происходит на ЗСД, заключает он.

Яна Войцеховская, Ольга Кантемирова