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"Малифисента", режиссер Роберт Стромберг, 2014

Семейный успех

В каких фильмах сыграли дети голливудских звезд

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Дети актеров часто растут на съемочной площадке, и не удивительно, что многие из них рано или поздно начинают пробовать свои силы в кино. Дело в настоящем таланте или родственных связях — разобраться в этом непростом вопросе можно, просмотрев ленты, в которых засветились сыновья и дочери голливудских актеров. Собственные же дети в то время могут открыть мобильное приложение ivi kids и посмотреть правильные мультфильмы.


Дакота Джонсон в «Женщине без правил»


Успешная американская модель и актриса Дакота Джонсон сыграла в кино впервые, когда ей было десять лет. Небольшую роль в фильме «Женщина без правил» ей устроил Антонио Бандерас, режиссер ленты и муж ее матери Мелани Гриффит. Сама Мелани исполнила в фильме главную роль провинциальной красавицы, которая отправляется в Голливуд, чтобы стать звездой. Разрыв с домом сопряжен с тайной, которую героиня вынуждена тщательно оберегать. Что до Дакоты Джонсон, то после этих съемок роли «по знакомству» она больше не получала и строила карьеру самостоятельно.

"Женщина без правил", режиссер Антонио Бандерас, 1999

"Женщина без правил", режиссер Антонио Бандерас, 1999

Румер Уиллис в «Стриптизе» и «Заложнике»


Румер Уиллис — дочь Роберта Уиллиса и Деми Мур — вместе с мамой появилась в ленте «Стриптиз». Фильм рассказывает о судьбе стриптизерши Эрин. Ее дочь (эта роль как раз и досталась Румер) после развода осталась с отцом, и Эрин не только пытается вернуть девочку себе, но и разобраться с весьма недвусмысленными притязаниями известного политика. Ну а в фильме «Заложник» Румер предстала в образе дочери Брюса Уиллиса. На тот момент ей было 16 лет, и, по слухам, отец настоял, чтобы прослушивания на роль она прошла на общих основаниях. В остросюжетном фильме сам Уиллис сыграл полицейского-переговорщика Джеффа Талли, который спасает заложников. После одного неудачного случая он расстается с семьей и переезжает жить в другой город, где его ждет очередной профессиональный вызов.

"Стриптиз", режиссер Эндрю Бергман, 1996

"Стриптиз", режиссер Эндрю Бергман, 1996

"Заложник", режиссер Флоран Эмилио Сири, 2005

"Заложник", режиссер Флоран Эмилио Сири, 2005

Элинор Коламбус в «Гарри Поттер и философский камень»


Отец Элинор — режиссер Крис Коламбус, известный по фильмам «Миссис Даутфайр», «Гремлины», «Двухсотлетний человек» и «Рождественские хроники», а также работой сразу над двумя картинами о Гарри Поттере. В «Гарри Поттере и философском камне», посмотреть который можно в детском мобильном приложении ivi kids, Элинор исполнила небольшую роль ученицы Хогвартса Сьюзен Боун. Затем она появилась на экране в картине «Гарри Поттер и Тайная комната». Ну а дальше актерская карьера у Элинор не задалась: она появилась в еще одной ленте и распрощалась с актерским миром.

"Гарри Поттер и философский камень", режиссер Крис Коламбус, 2001

"Гарри Поттер и философский камень", режиссер Крис Коламбус, 2001

Джейден Смит в «После нашей эры»


Сын Уилла Смита Джейден не просто снялся в совсем не детском фильме-катастрофе, но и наряду с отцом исполнил в нем одну из главных ролей. Причем эта картина была уже далеко не первой для 15-летнего подростка!.. По сюжету отец с сыном оказываются на заброшенной планете Земля, которую много лет назад покинуло человечество. Вместе с ними на корабле на Землю прилетел и опасный инопланетный хищник урсу. Поскольку у отца сломаны обе ноги, герою Джейдена предстоит в одиночку отправиться в опасное путешествие и найти устройство, с помощью которого они могут попросить о помощи.

"После нашэй эры", режиссер М. Найт Шьямалан, 2013

"После нашэй эры", режиссер М. Найт Шьямалан, 2013

Вивьен Джоли-Питт в «Малефисенте»


Еще одной мамой, дочка которой оказалась на съемочной площадке, стала Анджелина Джоли. Их с Брэдом Питтом дочь Вивьен можно увидеть в фильме «Малефисента», где девочка исполняет роль пятилетней Авроры. Сама Анджелина сыграла в этой красивой, эмоциональной и зрелищной сказке фею Малефисенту, которая из-за коварных действий короля Стефана накладывает заклятье на его дочь нежную красавицу Аврору, но со временем они становится настоящими друзьями. Пожалуй, Вивьен Джоли-Питт можно позавидовать — попасть в такую сказку, как «Малефисента», да еще и вместе с мамой,— настоящая удача.

"Малифисента", режиссер Роберт Стромберг, 2014

"Малифисента", режиссер Роберт Стромберг, 2014

Майя Хоук в «Очень странных делах»


Дочь актеров Умы Турман и Итана Хоука Майя Хоук в 19-летнем возрасте появилась в третьем сезоне сериала «Очень странные дела». Туда она пришла не совсем новичком: двумя годами раньше Майя уже поработала на съемочной площадке телешоу «Маленькие женщины», а еще раньше — в рекламных проектах. Что касается научно-фантастических «Очень странных дел», то его герои пытаются исследовать феномен параллельного измерения. Яркая и эффектная Майя сыграла в сериале Робин — подругу Стива Харрингтона, которая работает вместе с ним в торговом центре и к тому же не скрывает, что она лесбиянка. Ее героиня оказалась настолько интересной и запоминающейся, что у зрителей есть все шансы увидеть ее и в четвертом сезоне.

"Очень странные дела", режиссеры Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви, 2016

"Очень странные дела", режиссеры Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви, 2016


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