Семейный успех

Дети актеров часто растут на съемочной площадке, и не удивительно, что многие из них рано или поздно начинают пробовать свои силы в кино. Дело в настоящем таланте или родственных связях — разобраться в этом непростом вопросе можно, просмотрев ленты, в которых засветились сыновья и дочери голливудских актеров. Собственные же дети в то время могут открыть мобильное приложение ivi kids и посмотреть правильные мультфильмы.

Дакота Джонсон в «Женщине без правил»

Успешная американская модель и актриса Дакота Джонсон сыграла в кино впервые, когда ей было десять лет. Небольшую роль в фильме «Женщина без правил» ей устроил Антонио Бандерас, режиссер ленты и муж ее матери Мелани Гриффит. Сама Мелани исполнила в фильме главную роль провинциальной красавицы, которая отправляется в Голливуд, чтобы стать звездой. Разрыв с домом сопряжен с тайной, которую героиня вынуждена тщательно оберегать. Что до Дакоты Джонсон, то после этих съемок роли «по знакомству» она больше не получала и строила карьеру самостоятельно.

"Женщина без правил", режиссер Антонио Бандерас, 1999

Румер Уиллис в «Стриптизе» и «Заложнике»

Румер Уиллис — дочь Роберта Уиллиса и Деми Мур — вместе с мамой появилась в ленте «Стриптиз». Фильм рассказывает о судьбе стриптизерши Эрин. Ее дочь (эта роль как раз и досталась Румер) после развода осталась с отцом, и Эрин не только пытается вернуть девочку себе, но и разобраться с весьма недвусмысленными притязаниями известного политика. Ну а в фильме «Заложник» Румер предстала в образе дочери Брюса Уиллиса. На тот момент ей было 16 лет, и, по слухам, отец настоял, чтобы прослушивания на роль она прошла на общих основаниях. В остросюжетном фильме сам Уиллис сыграл полицейского-переговорщика Джеффа Талли, который спасает заложников. После одного неудачного случая он расстается с семьей и переезжает жить в другой город, где его ждет очередной профессиональный вызов.

"Стриптиз", режиссер Эндрю Бергман, 1996

"Заложник", режиссер Флоран Эмилио Сири, 2005

Элинор Коламбус в «Гарри Поттер и философский камень»

Отец Элинор — режиссер Крис Коламбус, известный по фильмам «Миссис Даутфайр», «Гремлины», «Двухсотлетний человек» и «Рождественские хроники», а также работой сразу над двумя картинами о Гарри Поттере. В «Гарри Поттере и философском камне», посмотреть который можно в детском мобильном приложении ivi kids, Элинор исполнила небольшую роль ученицы Хогвартса Сьюзен Боун. Затем она появилась на экране в картине «Гарри Поттер и Тайная комната». Ну а дальше актерская карьера у Элинор не задалась: она появилась в еще одной ленте и распрощалась с актерским миром.

"Гарри Поттер и философский камень", режиссер Крис Коламбус, 2001

Джейден Смит в «После нашей эры»

Сын Уилла Смита Джейден не просто снялся в совсем не детском фильме-катастрофе, но и наряду с отцом исполнил в нем одну из главных ролей. Причем эта картина была уже далеко не первой для 15-летнего подростка!.. По сюжету отец с сыном оказываются на заброшенной планете Земля, которую много лет назад покинуло человечество. Вместе с ними на корабле на Землю прилетел и опасный инопланетный хищник урсу. Поскольку у отца сломаны обе ноги, герою Джейдена предстоит в одиночку отправиться в опасное путешествие и найти устройство, с помощью которого они могут попросить о помощи.

"После нашэй эры", режиссер М. Найт Шьямалан, 2013

Вивьен Джоли-Питт в «Малефисенте»

Еще одной мамой, дочка которой оказалась на съемочной площадке, стала Анджелина Джоли. Их с Брэдом Питтом дочь Вивьен можно увидеть в фильме «Малефисента», где девочка исполняет роль пятилетней Авроры. Сама Анджелина сыграла в этой красивой, эмоциональной и зрелищной сказке фею Малефисенту, которая из-за коварных действий короля Стефана накладывает заклятье на его дочь нежную красавицу Аврору, но со временем они становится настоящими друзьями. Пожалуй, Вивьен Джоли-Питт можно позавидовать — попасть в такую сказку, как «Малефисента», да еще и вместе с мамой,— настоящая удача.

"Малифисента", режиссер Роберт Стромберг, 2014

Майя Хоук в «Очень странных делах»

Дочь актеров Умы Турман и Итана Хоука Майя Хоук в 19-летнем возрасте появилась в третьем сезоне сериала «Очень странные дела». Туда она пришла не совсем новичком: двумя годами раньше Майя уже поработала на съемочной площадке телешоу «Маленькие женщины», а еще раньше — в рекламных проектах. Что касается научно-фантастических «Очень странных дел», то его герои пытаются исследовать феномен параллельного измерения. Яркая и эффектная Майя сыграла в сериале Робин — подругу Стива Харрингтона, которая работает вместе с ним в торговом центре и к тому же не скрывает, что она лесбиянка. Ее героиня оказалась настолько интересной и запоминающейся, что у зрителей есть все шансы увидеть ее и в четвертом сезоне.