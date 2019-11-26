За нелегальную торговлю алкоголем накажут арендаторов новороссийских пляжей

В следующем сезоне с предпринимателями-арендаторами пляжей, где фиксируются случаи продажи нелегальной алкогольной продукции, будут расторгаться договоры аренды, об этом сообщает «Новороссийский рабочий» со ссылкой на слова мэра города Игоря Дяченко.

Как сообщил начальник управления торговли и потребительского рынка администрации Новороссийска Александр Никишин, в текущем году было пресечено 117 правонарушений в этой сфере. Из оборота изъяли 35 тысяч литров алкоголя. Отмечается, что это значительно больше, чем в прошлом году.

Сотрудниками мэрии составлен рейтинг пляжей, где чаще всего выявляются подобные нарушения. Первое место за пляжем в Алексино (1410 нарушений за сезон), далее следуют пляжи Дюрсо, Мысхако и Широкая Балка. Самый законопослушный — горпляж.

Андрей Ульченко