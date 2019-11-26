Члена банды Басаева и Хаттаба будут судить по трем статьям

Завершено расследование уголовного дела уроженца Ставропольского края Батырбека Юмартова, сообщили в Следственном комитете России (СКР). Летом 1999 года он в составе банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба совершил нападение на Ботлихский район Республики Дагестан. Следствие вменяет ему в вину посягательство на жизнь военнослужащего (ст. 317 УК РФ), бандитизм (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участие в вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ).

Следствие, которое вело Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу, установило, что в середине июля 1999 года Батырбек Юмартов «добровольно вступил в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений». Согласно материалам дела, в период с 7 по 24 августа 1999 года, «действуя в составе устойчивой вооруженной группы Басаева и Хаттаба, боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1 тыс. человек приняли активное участие в вооруженном мятеже». Своей целью боевики ставили «свержение конституционного строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

В результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, в том числе Юмартовым, были убиты 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам.

Дело бывшего боевика после утверждения обвинительного заключения направлено в Верховный суд Республики Дагестан для рассмотрения по существу.

За нападение на Ботлихский и Цумадинский районы Республики Дагестан с 1999 по 2019 год уже осуждены и приговорены к срокам от трех до 15 лет лишения свободы более 80 боевиков, сообщили в СКР. Уголовное преследование в отношении семи бандитов, в том числе Шамиля Басаева, прекращено в связи с их смертью. Еще 28 басаевцев, проходящих по этому делу, объявлены в федеральный и международный розыск.

В настоящее время ведется следствие в отношении еще двух участников «рейда» банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба на Дагестан, проверяется их причастность, «устанавливаются их роль и действия в составе банды».

Александра Ларинцева, Пятигорск