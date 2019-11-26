Суд предписал выплатить реабилитированному полицейскому 9,5 млн рублей

Как стало известно “Ъ”, оправданный военным судом начальник ОВД Кизилюрта полковник Асхабали Заирбеков, выведенный за штат в 2014 году после привлечения его в качестве обвиняемого по делу о разбое, обратился в рамках процесса реабилитации о выплате ему заработной платы из казны. Южный окружной военный суд, изучив материалы дела и зарплатный расчет, предоставленный МВД, предписал казначейству выплатить полковнику 9,5 млн руб. Суд также обязал прокуратуру Дагестана принести публичные извинения полковнику, а сведения о реабилитации господина Заирбекова опубликовать в СМИ.

Напомним, что в сентябре 2016 года военный суд признал невиновным полковника Асхабали Заирбекова по всем инкриминируемым ему эпизодам пособничества в разбойном нападении и в незаконном обороте оружия (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 162, ч. 1 ст. 222 УК РФ). Офицер был освобожден из-под стражи в зале суда. Тогда же он получил право на реабилитацию. Отметим, что компенсацию за моральный вред, причиненный его репутации незаконным уголовным преследованием и распространенной негативной информацией в прессе, полковник подал отдельным иском.

Как считало следствие, полицейские создали вооруженную группу с целью совершения разбойных нападений на жителей Левашинского района Дагестана, перевозивших деньги через российско-азербайджанскую границу в Махачкалу. Обвиняемым инкриминировалось два эпизода разбоя. Четверо подсудимых, проходивших по этому делу вместе с оправданным полковником, были признаны виновными и приговорены к различным срокам заключения от 11 до 15 лет колонии строгого режима.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Начальника дагестанского отдела полиции суд исключил из банды».

Олег Горяев, Ростов-на-Дону