В Морской спасательной службе Росморречфлота проходят обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.

«Происходит выемка документов. Обыски проводит следователь Северо-Западного управления на транспорте СКР. Следствие проходит по эпизодам 2014 года, связанным с исполнением договоров»,— заявили «РИА Новости» в Морспасслужбе. Также пресс-служба ведомства сообщила ТАСС, что обыски касаются уголовного дела в отношении бывшего руководителя службы Дмитрия Смирнова, возглавлявшего Морспасслужбу в 2013–2014 годах.

Одновременно с этим «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации сообщил, что обыски проходят из-за невыполнения организацией обязательств по договору с ЛУКОЙЛом. При этом та же пресс-служба рассказала Rambler News Service, что следственные действия с этим делом не связаны.