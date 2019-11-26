Фонд развития промышленности займет орловскому кабельному заводу 35 млн рублей

Орловскому ООО «Кабельный завод "Эксперт-Кабель"» Фондом развития промышленности РФ одобрен заем на выпуск силовых кабелей среднего напряжения с медной или алюминиевой токопроводящей жилой и с изоляцией из сшитого полиэтилена, сообщила пресс-служба фонда со ссылкой на решение экспертного совета.

В виде льготного займа ФРП может предоставить 35 млн руб. Общий бюджет проекта составляет 103 млн руб., На 15 млн руб. предприятие прокредитует региональный Фонд развития промышленности. Ранее сообщалось, что региональный ФРП прокредитует предприятие на 50 млн руб. К 2024 году компания планирует экспортировать за рубеж порядка 7% продукции.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кабельный завод "Эксперт-Кабель"» зарегистрировано в Орловской области в 2014 году. Основной вид деятельности — производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования. По 40% долей общества принадлежит Валерию и Дмитрию Черемисиным, 10% — у гендиректора Сергея Кутенева, еще по 5% — у Сергея Хромова и Егора Черемисина. Выручка в 2018 году составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 7,4 млн руб.

Ирина Лобанова