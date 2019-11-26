Минвостокразвития разработало условия допуска частных инвесторов на шельф

Минвостокразвития разработало концепцию допуска частных инвесторов на Арктический и Дальневосточные континентальные шельфы, сообщил РБК со ссылкой на документ. Сейчас на шельфе могут работать только «Роснефть» и «Газпром».

Согласно разработанному проекту, правительство должно учредить госкорпорацию, которая будет представлять интересы России в этих проектах, а именно составлять карты участков нераспределенного фонда на шельфе, анализировать заявки на получение лицензий, утверждать технический проект разработки месторождений, вести переговоры с инвесторами о создании консорциумов, рекомендовать отзывать лицензии за срыв сроков геологоразведки.

После предоставления независимой гарантии наличия не менее 30% средств, необходимых на разведку и разработку участка, инвестор или консорциум инвесторов имеет право претендовать максимум на 74,9% в проекте, а оставшиеся 25,1% получит новая госкорпорация. При постановке на баланс извлекаемых запасов компании выдается добычная лицензия на шельфе на 20 лет. Геологоразведка может проводиться в течение трех лет с момента получения лицензии.

Как уточнили РБК в Минвостокразвития, концепция дорабатывается и будет представлена на рассмотрение вице-премьера Юрия Трутнева до 6 декабря.

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