Реальные денежные доходы населения Удмуртии за январь-сентябрь сократились на 1,3%

Денежные доходы населения Удмуртии в январе-сентябре 2019 года составили 327,4 млрд руб., расходы — 308,5 млрд руб. Реальные располагаемые доходы жителей республики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 1,3%, сообщает Удмуртстат. В то же время среднедушевые доходы населения региона увеличились на 3,2% и составили 24,1 тыс. руб. в месяц.

Так, Удмуртия занимала 6 место по размеру среднедушевых денежных доходов среди 14 регионов ПФО. Первое место занял Татарстан с показателем 33,5 тыс. руб. в месяц, последнее — Чувашия с показателем 18,8 тыс. руб. Из общего объема денежных доходов жители Удмуртии израсходовали 262,7 млрд руб. на покупку товаров и оплату услуг. Потребительские расходы на душу населения составили 19,36 тыс. руб., что на 4,5% больше показателя трех кварталов прошлого года.

В среднем за месяц каждый житель Удмуртии большую часть доходов тратил на покупку товаров и оплату услуг — на них приходится 15 тыс. руб. или 62% и 4,1 тыс. руб. или 17% от дохода соответственно. Лидерам среди покупок являются бензин, алкоголь, мясопродукты, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, молочные продукты, одежда, табачные изделия, бытовые электротовары и лекарства — каждый житель Удмуртии тратил на них ежемесячно 1,18 тыс. руб., 1,03 тыс. руб., 913 руб., 492 руб., 464 руб., 427 руб. и 400 руб., 373 руб., 330, руб. и 317 руб. соответственно. Среди платных услуг большая часть расходов на душу населения приходилась на оплату коммунальных, телекоммуникационных и транспортных услуг — 917 руб., 497 руб. и 490 руб. Обязательные платежи и разнообразные взносы составили 3,2 тыс. руб. ежемесячно или 13% от денежных доходов населения. Рост сбережений во вкладах за январь-сентябрь составил 7 млрд руб.