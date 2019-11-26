В Ростове следователи проведут проверку по факту смерти младенца после домашних родов

Следственный одел по Ворошиловскому району Ростова проведет проверку по факту смерти новорожденного ребенка, сообщает СУ СК РФ по Ростовской области.

По предварительным данным, 21 ноября 2019 года жительница Ростова самостоятельно родила девочку у себя дома. После родов младенец начал тяжело дышать. На место прибыли сотрудники скорой помощи и попытались реанимировать малышку. Однако девочка погибла во время транспортировки в перинатальный центр в автомобиле реанимации.

Все обстоятельства произошедшего следователи установят в ходе проверки. Следователь уже назначил судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Дарья Голякова