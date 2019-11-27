Кассовая мерзлота

На экраны выходит продолжение «Холодного сердца» — самого кассового мультфильма в истории. Разобраться в его сюжете решил молодой отец Борис Барабанов.

Читателям, чьи дети переросли интерес к сказочным принцессам и говорящим снеговикам, стоит знать, что первая часть «Холодного сердца» (2013) — самый кассовый анимационный фильм в истории, при этом лента занимает 14-е место в списке самых прибыльных фильмов вообще. В 2014 году «Холодное сердце» заработало «Оскар» как «лучший анимационный фильм», а песня «Let It Go», знакомая нашим юным соотечественникам как «Отпусти и забудь», стала «лучшей песней к фильму».

Соавтор «Холодного сердца» Дженнифер Ли стала первой в истории женщиной-режиссером, чей фильм заработал в прокате больше миллиарда долларов. Если добавить к этому факту участие в создании «Ральфа», «Зверополиса» и нового «Холодного сердца», то вполне естественным выглядит тот факт, что именно она в 2018 году заняла место Джона Лассетера, который возглавлял Walt Disney Animation Studios на протяжении 12 лет.

В России «Холодное сердце-2» выходит в прокат завтра. На американских экранах фильм появился 22 ноября и сразу возглавил бокс-офис, а заодно, предположительно, окупил затраты создателей, только на родине заработав $127 млн за уикенд. Везде, где фильм уже вышел, он возглавляет таблицы популярности. На данный момент сборы «Холодного сердца-2» составили по всему миру более $355 млн и на Рождество, скорее всего, перевалят за миллиард. Эксперты отмечают, что если прочие фильмы в американском прокате сбавили обороты не менее чем вдвое, то благодаря одному только сиквелу «Холодного сердца» общая касса кинотеатров почти вдвое выросла.

Критики, анализирующие успех фильма, внимательно изучают «взрослые» темы, поднятые авторами. Аниматоры не делают вид, что за годы, прошедшие после событий первой серии, герои не изменились, да и костяк аудитории в кинозалах — в основном те, кого Анна, Эльза и их друзья покорили еще в дошкольном возрасте. Одна из главных музыкальных тем «Холодного сердца-2», которая звучит в исполнении снеговика Олафа, называется «Когда я стану взрослым». Хотя вот он как раз не меняется, несмотря на то что весь фильм рефлексирует на тему своего возраста. Олаф, вероятно, самый обаятельный комический герой второго плана в современной большой анимации, по этому показателю он давно обошел белку из «Ледникового периода».

Итак, на этот раз в арсенале сценаристов — тема колонизации и угнетения малых народов. Дело происходит где-то в Скандинавии, поэтому роль индейцев в фильме исполняет народ, именуемый нортулдры. Волшебница Эльза, королевствующая в государстве Эренделл, уверена, что ее отец погиб в результате предательства нортулдров, которым хотел только добра. Однако в ходе масштабного квеста, в который зовет ее мистический зов, ей предстоит узнать горькую правду о своей семье. Пожалуй, это и есть самый взрослый момент в фильме.

Еще один мотив — экология. Без него сейчас обходится мало какая детская продукция, и в «Холодном сердце-2» невозможно отделаться от ощущения, что красавиц-сестер Эльзу и Анну рисовали люди, которые уже видели по телевизору скандинавскую девочку Грету Тунберг. Самый смелый диагноз, который ставят Эльзе критики,— феминизм. Она не особо делится с окружающими мотивами своих поступков и, если считает нужным поскакать куда-то на ледяном коне, долго не думает. Для взрослого, руководствующегося здравым смыслом, не очень ясно, стоит ли таинственный «голос» того, чтобы сорваться с места и отправиться вместе с прочими героями в опасное путешествие, оставив родной замок без присмотра. Но из разговора с восьмилетней дочерью корреспондент “Ъ” понял, что для детей зов «духа леса» — достаточная причина. «Эльзе нужно найти того, кто наделил ее магическими способностями», и все тут. Впрочем, гораздо более важное событие, если верить той же целевой аудитории, состоит в том, что Эльза в фильме впервые предстает с распущенными волосами. Распустить волосы — это еще круче, чем узнать, что твой дедушка спровоцировал геноцид целого народа.

Не стоит забывать и о музыке. Саундтрек сочиняли те же авторы, что и в первом фильме, а Кристен Белл и Идина Мензел, поющие за сестер, недавно удостоены именных звезд на Аллее славы в Голливуде. Для русской версии песни записали те же русскоязычные вокалисты, включая неподражаемого Сергея Пенкина в роли Олафа. Пока рано говорить, есть ли в новом «Холодном сердце» шлягер с потенциалом, сравнимым с «Отпусти и забудь». Но когда Олаф говорит голосом Пенкина «Не могу сердиться, мой симпампусик!» — это само по себе хит.