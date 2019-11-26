Дополнительные услуги не спрячутся за мелким шрифтом

Банкам могут запретить навязывать заемщикам дополнительные услуги. Поправки в закон «О потребительском кредите (займе)» предложили в Госдуме. Банки должны будут прописывать в договоре все условия кредита, в том числе стоимость услуг. Заранее печатать в документах галочки, подтверждающие согласие клиента, будет нельзя.

Навязывание услуг, в том числе страховки, стало большой проблемой для заемщиков, считает один из авторов законопроекта — зампред думского комитета по финансовому рынку Антон Гетта: «Все депутаты Госдумы сталкиваются хотя бы с одним обратившимся гражданином, который рассказывает, что брал кредит под одни условия, а оказалось, что должен выплатить гораздо больше или заплатить еще за дополнительные услуги.

Иной раз делается скрыто — в мелком шрифте в договоре, который гражданин подписывает.

Поэтому мы решили на корню исключить эту проблему и запретить навязывание дополнительных услуг для таких заемщиков».

Навязывание услуг, в том числе банковских, запрещено законом о защите прав потребителей, пояснил юрист организации «Общественный контроль» Олег Фролов, но суды редко встают на сторону заемщиков: «Когда потребитель обращается в суд и говорит, что ему навязали условия, тогда ему суд отвечает: где ты раньше был, не нужно было подписывать договор. Есть явно прописанные диктаторские условия со стороны банка: именно в таком виде будет исполняться договор или клиент вообще ничего не получит.

Но что бы мы ни запрещали, если нет над этим контроля, нет смысла запретов.

Конечно, мы можем пожаловаться в Роспотребнадзор, но ни разу за мою практику у меня не было, чтобы служба привлекла какой-то банк за нарушение прав потребителей в части навязанных услуг».

Дополнительные услуги приносят банкам дополнительные доходы, говорит гендиректор компании «Система кредитных специалистов» Алексей Казарин,и если, к примеру, запретят навязывать страховку, наверняка вырастут ставки: «Вы получаете кредит на 500 тыс. руб. сроком на пять лет. При этом страховка у вас составит в среднем 10-12% от этой суммы, порядка 50-60 тыс. руб. будет страховая. При этом сумма практически вся попадает в карман банку дополнительно к тем процентам, которые клиент будет выплачивать. Если навязывание будет упразднено, светит только повышение процентных ставок на 4-5%».

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Бороться с навязыванием допуслуг в банках предложил Минфин в октябре. По задумке ведомства нарушителей будут штрафовать. Банки должны будут возместить клиентам стоимость таких услуг в двукратном размере. В ЦБ поправки поддержали.

Илья Сизов