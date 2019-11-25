Трансакции подтягивают к расчету долговой нагрузки

Банки хотят оценивать платежеспособность россиян по их тратам. Таким образом они смогут рассчитывать показатель долговой нагрузки для клиентов с серыми зарплатами, то есть для тех, кто не может подтвердить свои доходы документально, на основе карточных трансакций. Сейчас банки могут оценивать заработок заемщика только на основании справки 2-НДФЛ от работодателя и декларации об уплаченных налогах, если речь об индивидуальном предпринимателе.

Проект разрабатывает бюро кредитных историй «Эквифакс». Его директор по продуктам и маркетингу Игорь Лисянский рассказал, что банки заинтересовались в таком сервисе после того, как регулятор ужесточил требования к выдаче займов: «В проекте участвуют порядка 15 банков. Их интерес обусловлен тем, что с октября текущего года ЦБ обязал все кредитные учреждения рассчитывать так называемый показатель долговой нагрузки. Если с обязательствами потребителя вопросов не возникает — они все содержатся в бюро кредитных историй, то с определением дохода для расчета долговой нагрузки, у всех возникли существенные сложности. Траты учитываются за последние 12 календарных месяцев, что позволяет исключить какие-то экстремальные платежи или разовое получение денег.

Определенным образом математически обрабатываются и усредняется все расходы, и на основании построенной модели предсказывается заработок».

Ранее банки предлагали оценивать долговую нагрузку россиян по добровольным декларациям. То есть предполагалось, что при оформлении кредита заемщик сможет сообщить организации о своих теневых доходах. Банк при этом обязуется передать эту информацию в бюро кредитных историй. Затем доступ к ней получат и другие финансовые организации. Эксперты не исключали, что россияне будут опасаться, что данные попадут к налоговикам, поэтому не станут раскрывать свои неофициальные доходы. Инициатива оценивать долговую нагрузки по тратам не несет таких рисков для россиян, считает управляющий директор по методологии рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков: «У нас пока еще не поставлена на поток практика предъявления претензий на основании активного расхождения доходов и расходов. Хотя в других странах это используется. Налоговые органы действительно обращают внимание на сильные разрывы между доходами и расходами, и на основании этого могут инициировать какие-то дополнительные расследования. Сейчас такая процедура носит точечный характер, поэтому пока не несет каких-то существенных рисков для людей, которые заявляют о том, что их заработок нужно отслеживать по стабильно высоким расходам».

Независимый экономический эксперт Семен Новопрудский сомневается в том, что траты по картам позволят эффективно оценить долговую нагрузку россиян: «Значительная часть платежей в России по-прежнему совершается не при помощи карт, а при помощи наличных, поэтому только по трансакциям вряд ли можно адекватно оценить долговую нагрузку. В России одни люди живут по средствам, другие нет. Может быть так, что человек тратит существенно больше, чем получает. Кроме того, никогда не узнаешь, взял ли человек в долг у кого-то из знакомых. Это может быть каким-то вспомогательным, но не основным и ключевым способом оценки».

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В Центробанке пока не прокомментировали новый метод. До этого регулятор не поддержал предложение учитывать добровольные декларации россиян. ЦБ назвал это «недостаточным механизмом верификации доходов».

Яна Пашаева