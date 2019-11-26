Житель Дагестана получил 13 лет колонии за пособничество боевикам

Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Дагестана Магомедэмина Вагабова за пособничество боевикам, участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) и незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 205.1, ч. 3 ст. 222 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, обвиняемый Вагабов весной 2014 года добровольно вступил в НВФ, действовавшее в Карабудахкентском районе Дагестана. Тогда же он получил от боевиков 28 патронов и гранату, которые хранил у себя дома в селе Губден.

Суд установил, что Магомедэмин Вагабов прятал сумки с вещами боевиков. Кроме того, он, пользуясь своим легальным положением, скрытно перевозил на своем автомобиле членов НВФ. Его пособничество было прервано в январе 2018 года сотрудниками правоохранительных органов.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону