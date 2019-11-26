Уголовное дело о пытках в нижегородском центре «Э» возбудили спустя девять лет

Нижегородское следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ) по факту пыток Никиты Данишкина в Центре по противодействию экстремизму ГУ МВД России по региону (центр «Э») в 2010 году. Однако сроки привлечения к уголовной ответственности истекают через год, и виновные могут уйти от ответственности, сообщает Комитет против пыток (КПП).

Никита Данишкин обратился в КПП в 2011 году. Он сообщил, что в конце 2010 года его задержали на съемной квартире сотрудники центра «Э». У него дома обнаружили 1,7 кг тротила и компоненты самодельной бомбы. Нижегородца доставили в отдел и пытали там, заставляя признаться в организации теракта. Позже врачи зафиксировали у потерпевшего ушибы и кровоподтеки лица, синяки на теле. Летом 2011 года Никиту Данишкина признали виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222 УК РФ), его осудили на три года.

В СУ СК РФ Никите Данишкину отказывали в возбуждении уголовного дела, а в 2013 году Нижегородский облсуд признал законным последнее шестое постановление об отказе. Юристы КПП в 2014 году направили жалобу в ЕСПЧ, и в 2017 году судьи установили нарушения статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод («Запрещение пыток»). Никите Данишкину присудили €20 тыс. компенсации морального вреда. После этого в 2018 году Президиум Верховного суда постановил возобновить производство по жалобе, однако дело так и не было возбуждено. В феврале 2019 года следователи вновь вынесли отказное постановление, сославшись на результаты проверки Никиты Данишкина на детекторе лжи – «доводы о пытках своего подтверждения не нашли». Однако эксперты тогда соощбали, что результаты теста на полиграфе, проведенного спустя восемь лет после событий, вряд ли могут быть информативными.

Анастасия Еремина