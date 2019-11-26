В Госдуму внесен законопроект, позволяющий дольщикам получать процент с эскроу-счетов

Законопроект, позволяющий участникам долевого строительства жилья получать процент с эскроу-счетов, внесен в Госдуму. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами поправок в Гражданский кодекс выступили сенаторы Сергей Леонов, Иван Абрамов и депутаты от партии ЛДПР Ярослав Нилов и Алексей Диденко. По их словам, мера не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета.

«Доходы в виде процентов начисляются по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете эскроу, и зачисляются депоненту на отдельный счет до востребования»,— следует из законопроекта.

Напомним, в феврале президент России Владимир Путин поручил проработать программу поддержки индивидуально-жилищного строительства, выступая перед Федеральным собранием. К 2024 году объем ввода жилья должен вырасти до 40 млн кв. м.

О том, как отреагировал на заявления Владимира Путина рынок недвижимости, читайте в материале “Ъ” «По большому эскроу-счету».

О том, почему в России станет меньше новостроек,— в материале “Ъ” «Жилье потеряет в объемах».