В сокровищницу саксонских курфюрстов пришли с огнем

Бриллианты, золото и жемчуг: грабители вынесли из галереи «Зеленые своды» в Дрездене три парадных гарнитура XVIII века. Их стоимость может доходить до €1 млрд. В общей сложности из крупнейшей сокровищницы Европы похитили около 100 предметов. Как такое могло случиться? И какая судьба ждет украденные драгоценности? Об этом — Юлия Грицай.

Понедельник, пять утра. Мост через реку Эльба, под ним — трансформатор. Именно он обеспечивает электричеством «Зеленые своды» и другие государственные музеи Дрездена. Злоумышленники поджигают электрощит и направляются к сокровищнице саксонских курфюрстов. Из-за пожара в «Зеленых сводах» отключается сигнализация, так что грабители без проблем отгибают прутья решетки на окне первого этажа и пробираются внутрь. Там они разбивают витрину, где находятся три бриллиантовых гарнитура, забирают их и скрываются на машине.

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Украденные украшения бесценны, говорит генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерманн: «Думаю, мне не нужно говорить о том, как мы шокированы этой жестокостью. Моя роль — еще раз описать, о какой неоценимой историко-художественной и историко-культурной ценности идет речь. Это витрина с тремя драгоценными гарнитурами: алмазный, бриллиантовый более поздней шлифовки и гарнитур с алмазами в виде ромбов. Август Сильный собрал эту коллекцию в XVIII веке. Стоимость драгоценностей по отдельности не очень высока.

Особое значение имеет именно ансамбль целиком».

Два украденных гарнитура состоят из 37-ми предметов, третий – из 20-ти. В их числе бриллиантовые эполеты, пряжки и запонки, богато украшенные драгоценными камнями, жемчужные ожерелья с бриллиантами и даже пуговицы, в центре которых сияют алмазы. Эти украшения курфюрст Саксонии Август Сильный и его супруга надевали на праздничные церемонии.

К слову, именно Август и основал дрезденскую кунсткамеру в XVIII веке. Сейчас это крупнейшая в Европе коллекция драгоценностей. В десяти залах ее исторической части хранится более 3 тыс. ювелирных изделий и произведений искусства. На стенах, покрытых зеркалами, можно найти хрупкие бокалы из морских раковин, на массивных столах — золотые кофейные сервизы, а в витринах — один из самых крупных в мире бриллиантов — Дрезденский зеленый бриллиант в 41 карат. Вполне возможно, что знаменитыми украшениями решил обзавестись тайный коллекционер, говорит культурный обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «Люди брали вещи, как бы сверяясь со списком, тем паче, что предметов очень много, время обычно у воров ограничено.

К сожалению, возможно, этих вещей мы больше никогда не увидим.

Вполне может быть так, что это заказ конкретного тайного коллекционера, который захотел эти вещи, заплатил за их кражу и будет хранить у себя в сейфе, показывать себе, может быть, ближайшим друзьям».

По статистике, чаще всего из музеев крадут картины. Например, в 1911 году из Лувра похитили «Мону Лизу» Леонардо да Винчи, а в 1994 году из Национального музея в Осло украли «Крик» Эдварда Мунка. В результате их вернули, ведь обычно коллекционеры и арт-дилеры не готовы иметь дело с ворами и покупать произведения искусства с запятнанной репутацией.

Из-за этого, как говорят искусствоведы, цены на черном рынке обычно в 10, а то и в 20 раз ниже даже на мировые шедевры. Так что если заказчика у кражи в Дрездене все-таки не было, продать гарнитуры будет сложно, подчеркивает куратор выставок отдела личных коллекций музея имени Пушкина Алексей Савинов: «Экспонаты все сфотографированы, взвешены. Перелить золото, перегранить камни — это огромная работа, которую тоже не сделаешь тихо в каком-нибудь подвальчике. Кроме того, кому продавать? Какому-то “черному” коллекционеру? Но “черные” коллекционеры – это, скорее, сказка в современном мире. Правда, существуют некие неевропейские страны, в которых любят драгоценные цацки и при этом не очень заморачиваются мыслями о правосудии».

Кража бриллиантовых гарнитуров — не первое ограбление немецкого музея за последние годы. В 2017 из музея Боде в Берлине похитили 100-килограммовую золотую монету. Ее не нашли до сих пор. Кажется, похожая судьба ожидает и драгоценности из Дрездена.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что грабители обокрали не только государственный музей Саксонии, но и «всех саксонцев».