В Татарстане торговцев алкоголем оштрафовали на 4 млн рублей

Предприниматели в Татарстане по итогам девяти месяцев 2019 года были оштрафованы на 4 млн руб. за нарушения при продаже алкогольной продукции., что на 1,3 млн руб. меньше прошлогодних данных, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. Число выписанных торговцам алкоголем постановлений об административных правонарушениях составило 505.

Всего сотрудники Роспотребнадзора проверили с начала года 731 объект, осуществляющий продажу алкоголя на территории Татарстана. В 583 из них были выявлены нарушения законодательства в сфере реализации алкогольной продукции, в прошлом году были проверены 496 объектов, 493 из которых допустили нарушения.

Также специалисты ведомства исследовали 1,1 тыс. образцов алкогольной продукции, в том числе 302 образца импортной продукции. Исследование показало, что шесть из них не соответствовали нормативным требованиям. В связи с нарушениями при продаже алкоголя в Татарстане была приостановлена реализация 173 партии алкогольной продукции общим объемом 854,11 л. в том числе 20 партий импортной продукции объемом 68,5 л.

"Ъ-Казань"