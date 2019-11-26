Суд отклонил жалобу адвокатов на арест гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

Амурский областной суд отклонил апелляцию защиты гендиректора частного охранного предприятия «Сириус-А» Сергея Андрющенко, арестованного по делу о стрельбе в местном колледже, который охранял его ЧОП. Суд оставил господина Андрющенко под стражей.

По информации «РИА Новости», адвокат во время прений представил два обращения от общественных организаций ветеранов боевых действий в поддержку подзащитного. Также адвокатами были собраны подписи жильцов дома, где живет гендиректор ЧОПа. По мнению защиты, нет оснований полагать, что он скроется от следствия. Сергей Андрющенко себя виновным не считает. Он попросил суд назначить ему более мягкую меру пресечения.

По оценке прокуратуры, материалов, которые были представлены на заседании суда первой инстанции, достаточно для заключения гендиректора ЧОПа под стражу.

Напомним, 19-летний студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске устроил стрельбу в одной из аудиторий 14 ноября. Погиб его ровесник, еще трое молодых людей 17 и 20 лет получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу юноша покончил с собой. Возбуждены уголовные дела по факту убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ), по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), а также по факту халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

О стрельбе в Благовещенске — в материале “Ъ” «Убийство не вписалось в рамку».