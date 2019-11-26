Дилеры рассказали, что АвтоВАЗ оплатит рекламу только Lada Vesta в декабре

АвтоВАЗ предупредил дилеров, что в декабре будет компенсировать рекламные расходы на продвижение только семейства Lada Vesta, рассказали «Ведомостям» менеджеры трех дилеров автопроизводителя. По их словам, ситуация нестандартная — обычно АвтоВАЗ частично возмещает расходы на рекламу всех моделей.

Компания объяснила это ограничение стартом продаж Vesta с вариатором Jatco в паре с 113-сильным мотором объемом 1,6 л альянса Renault-Nissan, сообщили дилеры. «Мы не комментируем детали коммерческих взаимоотношений с дилерами»,— сказал представитель АвтоВАЗа.

В октябре российские продажи Lada упали на 6%, до 30237 штук. При этом спрос на Vestа падал в октябре в 3,5 раза быстрее — продажи снизились на 22%, до 8296 штук.

Российский автомобильный рынок осенью ускорил скатывание вниз. Неожиданное и значительное падение продаж в октябре заставило аналитиков пересмотреть прогнозы итогов года: по их мнению, он будет характеризоваться заметными отрицательными значениями. Не очень оптимистично эксперты смотрят и на год будущий, полагая, что при отсутствии масштабной государственной поддержки рынок, скорее всего, продолжит падать.

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