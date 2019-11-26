Минюст требует приостановить «Гражданскую инициативу»

Верховный суд РФ принял к производству иск Минюста о приостановке деятельности партии Дмитрия Гудкова «Гражданская инициатива». В партии не видели исковое заявление, но подозревают, что оно связано с высказанными ранее ведомством претензиями к уставу и другим документам. Частично подтвердили “Ъ” это и в Минюсте. Соратники господина Гудкова уверены: за иском стоит нежелание Кремля видеть внесистемную либеральную партию на выборах.

В ночь на 25 ноября основатель «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев опубликовал в соцсетях определение Верховного суда РФ о принятии к производству иска Минюста, в котором идет речь о приостановке деятельности партии. Отметим, что этому предшествовали преобразования, которые происходили с «Гражданской инициативой». Так, в 2018 году будущий лидер партии Дмитрий Гудков и баллотировавшаяся в президенты РФ Ксения Собчак объявили о создании на базе «Гражданской инициативы» новой структуры — «Партии перемен». Фактически речь шла о ребрендинге.

Минюст неоднократно отказывался регистрировать преобразования, указывая на недостатки в документах. Однако, уверяли в ведомстве, партия имеет право участвовать в выборах под старым названием.

Пресс-секретарь партии Алексей Обухов сказал “Ъ”, что иск Минюста партийцы еще не видели, но ожидали его. «Мы за последние два года провели три съезда партии, на которых принимали различные изменения в устав по требованию Минюста,— пояснил он.— Мы подавали их на регистрацию, но каждый раз у министерства возникали новые претензии». Партия, добавил он, не может позволить себе проводить съезд каждый раз, когда Минюст обнародует новые требования, например, «добавить в устав запятую». Господин Обухов отметил, что расходы на проведение съезда составляют около 1,5 млн руб.

В Минюсте “Ъ” подтвердили, что иск подан, поскольку нарушения, на которые указывалось ранее, не устранены «в полном объеме» «в установленный срок» — до 4 октября:

«По результатам проведенной в 2018 году плановой документарной проверки дважды выносились предупреждения».

Это, как уточняет пресс-служба министерства, грозит приостановкой деятельности на срок до шести месяцев. Однако в Минюсте не уточнили, в чем заключаются нарушения.

По словам господина Обухова, Минюст не устраивает и то, что у партии нет зарегистрированного председателя после ухода с должности Андрея Нечаева в 2018 году. При этом, говорит представитель партии, Минюст сам не хочет регистрировать избранного съездом Дмитрия Гудкова, так как требует исправить другие недостатки и подать в министерство все документы «пакетом». «Игра Минюста рассчитана на то, чтобы сорвать предвыборную кампанию в 2020 году в регионах»,— объясняет Алексей Обухов. Он считает, что «Гражданскую инициативу» могут и вовсе ликвидировать после судебных разбирательств.

Источники “Ъ” в администрации президента говорят, что в АП пока нет четкого понимания того, как должна выглядеть партийная структура к выборам в Госдуму 2021 года, этот вопрос еще обсуждается. По словам собеседников “Ъ”, идет оценка действующих партпроектов, в том числе «на либеральном фланге». На данном этапе перспективы внесистемных либеральных проектов оцениваются негативно, говорят в АП, работа с ними не признана конструктивной и решение о выводе их в легальное поле вряд ли будет принято.

«Нам по неформальным каналам сообщили, что у администрации президента нет никакого желания регистрировать "Партию перемен" и претензии будут только множиться»,— заявил Алексей Обухов.

Иск о приостановлении деятельности партии Верховный суд РФ рассмотрит 14 января следующего года.

Владимир Хейфец