Замминистра просвещения РФ возвращается в Петербург

Губернатор Петербурга Александр Беглов вчера, 25 ноября, анонсировал уход главы администрации города и первого вице-губернатора Любови Совершаевой. Она возвращается в полпредство президента в СЗФО к Александру Гуцану, где ранее работала при господине Беглове. В Смольный придут заместитель председателя правительства Ленобласти по безопасности и бывший начальник охраны резиденции Владимира Путина Валерий Пикалев, а также экс-замминистра просвещения России и бывший вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. Их кандидатуры предстоит согласовать в Законодательном собрании, куда они пока не внесены.

Любовь Совершаева возвращается в полномочное представительство президента, которое сейчас возглавляет Александр Гуцан. Там же она работала при Александре Беглове — курировала экономику региона, а также занималась региональной политикой. Теперь в сферу ее обязанностей будут входить реализация национальных проектов и сотрудничество с городским правительством.

Губернатор поблагодарил госпожу Совершаеву за ее работу в качестве вице-губернатора, особо отметив ее помощь в ведении выборной кампании. «Любовь Павловна многое сделала, особенно в предвыборную кампанию. Теперь будет вас курировать, коллеги, по национальным проектам»,— сказал господин Беглов членам правительства города. В СМИ ее называли «серым кардиналом» Петербурга, и считается, что именно она привела врио губернатора в кресло полноправного градоначальника.

Ирина Потехина уже работала в должности вице-губернатора с 2001 по 2003 год. Именно в последний год ее работы Александр Беглов временно исполнял обязанности губернатора (перед губернаторством Валентины Матвиенко). Она также работала под началом господина Беглова в полпредстве Центрального федерального округа (2012-2018 годы) — сперва в должности помощника полпреда, а потом и его заместителя. В 2018 году она ушла работать заместителем министра науки и образования России, а несколько позже в Министерство просвещения.

Госпожа Потехина, по данным “Ъ”, присутствовала на торжественном приеме у Александра Беглова, который проходил в конце сентября в Таврическом саду в честь его избрания на должность губернатора города. На звонки “Ъ” она не ответила.

О госпоже Потехиной также известно, что она имеет богатое журналистское прошлое – в 1990-2001 годах прошла путь от собственного корреспондента «Комсомольской правды» по Северо-Западу до гендиректора издательства КП в Санкт-Петербурге. Кроме того, ее экс-супруг Александр Потехин с 2013 года возглавляет петербургское ТАСС.

Как считает политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор, пока нельзя сказать, как город примет госпожу Потехину после ее длительного отсутствия. «Она работала у нас почти 20 лет назад. За это время поменялся город, горожане, губернатор и президент. Считать, что она придет тем же человеком, что была раньше, не следует. Надо смотреть, как она будет работать, строить отношения с горожанами и правительством, как они к ней отнесутся. С учетом ее прошлого можно говорить, что она будет пытаться выстраивать связь со всеми акторами политической жизни, с бизнесом, партиями, ЗакСом, чтобы поведение горожан соответствовало тому, как оно видится на федеральном уровне»,— полагает господин Конфисахор.

Валерий Пикалев занял пост заместителя председателя правительства Ленобласти по безопасности почти год назад — в декабре 2018 года. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, комментируя “Ъ” работу с господином Пикалевым, сказал, что она была «конструктивной и очень конкретной». Преемника на его должность он называть не стал, сказав лишь, что на это кресло есть не один кандидат.

До того как прийти в Ленобласть, Валерий Пикалев работал в соседнем регионе — Новгородской области на посту заместителя председателя правительства Новгородской области по ЖКХ, ТЭК и строительству. В этом качестве губернатор Новгородской области Андрей Никитин представил господина Пикалева еще в январе 2018 года, но официально он приступил к своим обязанностям только в июне. Однако на этом месте господин Пикалев продержался недолго: в сентябре он уже покинул свой пост. В пресс-службе губернатора Новгородской области не стали комментировать “Ъ” работу Валерия Пикалева.

Помимо должностей в органах исполнительной власти Валерий Пикалев возглавлял Управление «В» Службы безопасности президента РФ ФСО России, отвечающее за охрану резиденции президента РФ Владимира Путина на Валдае. Валерий Пикалев не ответил на звонки “Ъ”.

Политолог Дмитрий Гавра знаком с фигурой господина Пикалева по отзывам из правительства Ленобласти. «Его характеризуют как эффективного специалиста, не злоупотребляющего военизированным инструментарием управления подчиненными. К тому же надо понимать, каким образом перераспределятся позиции в правительстве Петербурга»,— отмечает господин Гавра.

Уход Валерия Пикалева происходит на фоне смены кадров в стенах правительства Ленобласти. В частности, пост председателя комитета Госэконадзора Ленобласти покинул Михаил Козьминых в связи с уходом на должность руководителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Вице-губернатора по внутренней политике Ленобласти Сергея Перминова прочат на должность заместителя секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, а председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Андрей Минин станет руководителем представительства проекта «Северный поток - 2» в Петербурге и Ленобласти.

Олег Дилимбетов, Ольга Кантемирова