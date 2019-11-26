Евгений Ройзман не изменится без Партии перемен

Как сообщил “Ъ-Урал” экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, приостановка деятельности партии «Гражданская инициатива» (новое название — Партия перемен) не повлияет на его планы участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Господин Ройзман рассматривает предложения от нескольких партий и не исключает вариант самовыдвижения как «самого правильного и самого простого». Политологи отмечают, что Евгений Ройзман является федеральным политиком, к которому Кремль относится «с опаской», поэтому велики шансы, что ему не дадут принять участие в избирательной кампании.



Евгений Ройзман рассматривает предложения от нескольких политических партий по выдвижению в Госдуму в 2021 году, рассказал он, комментируя иск Минюста о приостановке деятельности партии «Гражданская инициатива» Дмитрия Гудкова. Ранее сообщалось, что именно от нее он намерен пойти на выборы.

«Гражданская инициатива» была основана в 2012 году. В 2018 году она выдвинула в президенты РФ Ксению Собчак (набрала 1,68% голосов, заняв четвертое место). На съезде было принято решение переименовать ее в Партию перемен. Однако перерегистрировать партию до сих пор не удалось из-за позиции Минюста. 25 ноября Министерство юстиции подало в Верховный суд РФ иск о приостановке ее деятельности. Верховный суд принял иск в производство и назначил его рассмотрение на 14 января 2020 года. Почему министерство хочет приостановить деятельность партии, не уточняется.

«У меня есть несколько предложений от партий, которые я рассматриваю. Решение будет приниматься в последний момент, о нем вы узнаете от меня лично. Если я приму решение участвовать и выдвинуться, то я выиграю»,— уверен господин Ройзман. По его мнению, для выдвижения от партии ему важно не иметь «принципиальных противоречий». «Я не пойду от каких-то сталинистов и никогда не буду иметь отношения со “Справедливой Россией”»,— заявил господин Ройзман, уточнив, что всегда рассматривает и вариант самовыдвижения. «Это самое правильное и самое простое, но там необходим сбор подписей. Я трезво смотрю на вещи и понимаю, что в современной России нет прецедента, когда самостоятельного политика пропустили по сбору подписей»,— добавил он.

Евгений Ройзман в конце 1990-х стал одним из руководителей фонда «Город без наркотиков». В 2003 году был избран депутатом Госдумы IV созыва по Орджоникидзевскому округу как самовыдвиженец. Позже рассчитывал переизбраться от партий «Справедливая Россия» и «Правое дело», но к выборам допущен не был. 8 сентября 2013 года выиграл выборы мэра Екатеринбурга при поддержке партии «Гражданская платформа». В мае 2017 года объявил об участии в выборах губернатора Свердловской области от партии «Яблоко», однако не прошел муниципальный фильтр. 22 мая 2018 года подал в отставку с поста мэра.

Глава консалтинговой группы «Пирогов и партнеры» Александр Пирогов называет мифологией отрицательное отношение Кремля к Евгению Ройзману. «У Ройзмана достаточно обширный круг контактов, в том числе в Кремле и в руководстве Госдумы, которые он сохранил еще будучи депутатом»,— отметил политолог. По его мнению, у господина Ройзмана ограниченный выбор партий, которые избавлены от сбора подписей и подходят ему по идеологическим соображениям. «Федеральная известность у него есть, но назвать его полноценным федеральным игроком нельзя, хотя такой потенциал он имеет»,— добавил эксперт. «В Москве Евгений Ройзман популярнее, чем в Екатеринбурге. Так же как Владимир Рыжков популярнее в Москве, чем в Барнауле»,— считает политолог Константин Калачев. По его мнению, в Кремле к фигуре господина Ройзмана и к его инициативам относятся с опаской, так как он — «симпатичный, харизматичный, женщинам понравится». «Однако потепления не ожидается»,— уверен эксперт.

Анастасия Реутова