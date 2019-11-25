Глава профкома «Магнита» обвинил компанию в нарушении прав сотрудников

Председатель профсоюзной организации АО «Тандер» (оператор торговой сети «Магнит») Константин Иванов обвиняет компанию в нарушении трудовых прав сотрудников и унижениях их человеческого достоинства. Работников якобы заставляют перерабатывать и не выплачивают им в полном объеме заработанную плату по необоснованным причинам. Петицию с перечислением информации о нарушениях «Магнитом» трудового законодательства господин Иванов разметил на сайте change.org.

«Это происходит на рабочих местах сотрудников - в магазинах, офисе, производственных площадках. Я выступаю против фальсификации и низкого качества обучения, проводимого учебно-аттестационным отделом АО “Тандер” по охране труда, пожарной безопасности, экологии , охране труда при работе на высоте и др.», - пишет Константин Иванов, уволенный из компании, по его словам, из-за принципиальной позиции в связи с вышеперечисленными фактами. В настоящее время, сообщает господин Иванов, по постановлению прокуратуры Прикубанского округа Краснодара в отношении АО «Тандер» проводится процессуальная проверка по факту подделки более 31 тыс. документов об обучении.

«Я против произвола со стороны руководителей к подчиненным сотрудникам. Большинство сотрудников сети магазинов “Магнит” отмечают, что в период управления компанией Сергеем Галицким такого произвола не было», - пишет председатель профкома.

В «Тандере» “Ъ-Кубань” сообщили, что Константин Иванов, возглавляя профсоюзную ячейку «Магнита», не является его сотрудником. «Он был уволен из компании в сентябре текущего года по причине нескольких дисциплинарных проступков, после чего оспорил это в суде, но пока безуспешно. Суд признал часть из них обоснованными, по остальным процесс еще продолжается», - сообщили в компании. Отмечается, что после увольнения господин Иванов от имени профсоюзной ячейки, численность которой он не раскрывает, развернул активную кампанию против «Магнита». В пресс-службе ритейлера не отрицают факта обращения Константина Иванова в прокуратуру, однако надзорное ведомство якобы провело проверку и не выявила нарушений со стороны компании.

Дмитрий Михеенко