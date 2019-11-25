В Смольный подана заявка на проведение митинга против подорожания проезда

Активисты подали заявку в администрацию Петербурга на проведение митинга против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил один из организаторов акции, лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански в одной из соцстетей.

Митинг предполагается провести 8 декабря. В качестве мест, где он может быть проведен, организаторы указали Площадь Ленина, Александровский парк и Пионерскую площадь. Заявленная численность участников — до 1 тыс. человек.

Ответ из Смольного активисты рассчитывают получить 28 ноября.

Напомним, что представители ряда оппозиционных движений Петербурга объединились, чтобы привлечь внимание к повышению цен на проезд в общественном транспорте и транспортной реформе в целом. Они намерены запустить акцию «Бойкот метро».

Ожидается, что с января 2020 года разовый проезд на транспорте в Петербурге вырастет: на 10 рублей подорожают поездки на наземном транспорте, на 15 рублей — на метро.