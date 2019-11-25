Петербургская оппозиция объединилась против роста цен на проезд

Представители ряда оппозиционных движений Петербурга объединились, чтобы привлечь внимание к повышению цен на проезд в общественном транспорте и транспортной реформе в целом. Они собрали пресс-конференцию, на которой анонсировали акцию «Бойкот метро».

Акция, по словам организаторов, будет проводиться по аналогии с акцией «Час земли». В ее рамках 14 декабря оппозиция призывает не пользоваться метрополитеном. Как сообщил представитель движения «Время» Николай Артеменко, уже сейчас коалиция пытается договориться с агрегаторами такси в городе (их пока не называют), чтобы те временно снизили цены на проезд для популяризации акции.

Кроме того, активисты намерены проводить и другие протестные мероприятия, в том числе пикеты, а также проекты в интернете. По словам представителя «Молодежного Яблока» Александра Шадрина, правительство не объясняет, чем мотивировано повышение цен, кроме того, не объясняется, куда пойдут вырученные средства.

Представитель «Открытой России» Андрей Пивоваров отметил, что уже сейчас разработан законопроект, согласно которому любые контракты на любые работы в ГУПах должны будут проходить аудиты. Продвинуть данный законопроект планирует с помощью муниципальных депутатов.

С 1 января 2020 года, согласно проекту бюджета, цена на проезд на наземном транспорте вырастут на 10 рублей, а на метро — на 15. Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил повышение цен на проезд «прекращением субсидирования туристов». Цены на проезд по карте «Подорожник» и «Единой карте петербуржца» за год вырастут, предварительно, на 4%.

Как отметил представитель движения «Весна» Богдан Литвин, не следует забывать, что туристы также могут пользоваться «Подорожником». Поэтому, по его словам, данный аргумент слаб.

Олег Дилимбетов