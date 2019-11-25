Велосипедистов вытеснят ради пешеходов

В Ижевске презентовали концепцию третьей очереди благоустройства Центральной площади. По словам исполнительного директора центра развития дизайна и городской среды региона Вячеслава Правдзинского, в следующем году планируют полностью сделать лишь территорию возле круглого фонтана, работы на остальных территориях, в случае, если не хватит средств, могут растянуться на год-два. Одними из самых проблемных вопросов во время общественных обсуждений третьей очереди стало создание площадок для «экстремалов» и велосипедистов. Архитекторы считают, что общественное пространство предназначено только для пешеходов, для которых скейтеры и велосипедисты представляют опасность. Однако сами любители этих видов спорта отмечают, что их не должны обходить стороной.

Концепцию третьей очереди благоустройства центральной площади Ижевска презентовала архитектор Любовь Варламова. Отметим, что третья очередь начинается между кинотеатром «Россия» и ДК «Металлург» и заканчивается ул. М. Горького.

Как заявил во время презентации исполнительный директор центра развития дизайна и городской среды Вячеслав Правдзинский, территорию у круглого фонтана планируют сделать в следующем году. Остальное пространство, вероятно, будут реконструировать позже. При этом насколько затянется реконструкция, пока непонятно.

«Если мы найдем кредитные средства или партнеров, то весь участок сделаем раньше. Пока планируем в следующем году полностью сделать только площадь у круглого фонтана. Остальное растянется на год-два, может быть»,— пояснил господин Правдзинский.

Концепция реконструкции эспланады Фото: Центр развития дизайна и городской среды

Территорию у круглого фонтана и эспланаду поделят на тематические зоны. Так, проектировщики предлагают создать пространство для небольших мероприятий (около ул. М. Горького), интеллектуальное пространство (шахматный клуб), пространство для души (пергола с качелями, дендрариум и зона пленэра), территорию с арт-объектом «Солярис» (будет пропускать через себя лучи закатного солнца), зону для созерцания и самовыражения, а также пространство для экспозиции и раздумий.

Проблемным вопросом во время презентации стало создание площадок для скейтбордистов и велосипедистов, которых ранее глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал за повреждения элементов обновленной площади. Он заявлял, что из-за них общественное пространство «начинает превращаться в руины».

«В следующем году, и уже в этой очереди предусмотрено очень много мер, которые не позволят это делать на Центральной площади. При этом никто не говорит о том, что о вас никто не будет думать и вас выкинут из этого пространства. Мы с командой обсуждали неоднократно этот вопрос и решили, что нужно также с вами проводить проектные семинары и искать для вас места, которые будут создаваться под вас, они будут в этом пространстве, но будут идти параллельно. Пока это на уровне концепции, потому что тут еще земельные вопросы надо решать»,— пояснила архитектор.

Однако любители экстрима отметили, что несмотря на предусмотренные меры, а именно скейт-стопперы, подростков все же будет сложно остановить. Это, по их словам, показал опыт первой очереди благоустройства.

Концепция реконструкции площади у круглого фонтана Фото: Центр развития дизайна и городской среды

По мнению велосипедистов, на старой площади единственным развлечением было катание детей на машинках и прокат велосипедов, который успешно функционировал. «Сейчас, насколько я понимаю в связи с тем, что плитка не была рассчитана для велосипедов, их прокат хотят закрыть»,— отметил один из участников презентации.

Любовь Варламова пояснила, что плитка выдерживает нагрузку велосипедистов, однако им запретят кататься по площади, поскольку они также представляют опасность для пешеходов. Она подчеркнула, что с любителями экстрима и велосипедов будут проведены отдельные встречи, чтобы решить вопрос с созданием для них альтернативной площадки.

Оксана Мымрина, Анастасия Захарова