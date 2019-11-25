В Сингапуре впервые применили закон против фейковых новостей

Сингапурский политик Брэд Бойер стал первым человеком, в отношении которого власти Сингапура применили принятый в октябре закон о борьбе с фейковыми новостями. Господину Бойеру, британцу, получившему сингапурское гражданство и в разные годы состоявшему в правящей партии «Народное действие» и в нескольких оппозиционных партиях, пришлось исправить свой пост в Facebook.

Господин Бойер в середине ноября написал пост, в котором поставил под сомнение независимость государственных инвестфондов Temasek Holdings и GIC и заявил о влиянии сингапурского правительства на принимаемые ими решения. В понедельник ему пришлось добавить к посту уведомление о том, что он содержит неверные сведения, и ссылку на заявление властей, в котором представлена верная, по их мнению, версия событий.

«Для меня нет проблемы в том, чтобы следовать этому запросу, так как, на мой взгляд, справедливо иметь и точки зрения, и разъяснения, и исправления фактов, если это необходимо,— написал господин Бойер в Facebook.— Я не против того, чтобы меня просили давать разъяснения или вносить исправления, особенно если это в общественных интересах». Кроме того, он призвал тех, кто будет публиковать мнения по сингапурской внутренней политике или социальным вопросам, делать это с должной осмотрительностью и вниманием.

Яна Рождественская