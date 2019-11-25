«Нефролига» выступила против перевода гемодиализа в Башкирии на систему закупок

Башкирское отделение общественной организации нефрологических пациентов «Нефролига» выступило против перевода гемодиализных отделений в республике на систему госзакупок по 44-му ФЗ. Руководитель организации Юрий Кандалов направил письмо главе Башкирии Радию Хабирову, в котором указал, что для пересмотра действующей с 2016 года схемы поставки препаратов нет видимых причин, между тем, это может негативно отразиться на лечении пациентов. Копия обращения есть у "Ъ-Уфа".
По информации Юрия Кандалова, приказ о переводе на новую схему лекарственного обеспечения пациентов с почечной недостаточностью готовится в минздраве Башкирии. Ее планируют ввести с 1 января 2020 года. Согласно новой схеме, отмечается в обращении, пациенты будут переводиться на амбулаторное лечение, а лекарства закупаться через минздрав. «Для чего это делается и кому это выгодно, если и так все хорошо работает, убедительный ответ дан не был»,— отмечается в сообщении.
По данным «Нефролиги», в Башкирии в гемодиализе нуждаются более 1,2 тыс. пациентов. Лечение каждого больного в 2019 году в среднем обходится в 33,99 тыс. руб. В системе тендеров, отмечается в сообщении, «побеждает не качество, а низкая цена», поэтому, опасаются в организации, результатом может стать поставка не оригинальных препаратов, а более дешевых аналогов, а в самих поставках могут возникать перебои. По аналогичной схеме гемодиализные отделения обеспечивались препаратами до 2016 года. «Как правило, минздрав закупал лекарства на один квартал, потом они заканчивались»,— сообщил Юрий Кандалов.