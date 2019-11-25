«Нефролига» выступила против перевода гемодиализа в Башкирии на систему закупок

Башкирское отделение общественной организации нефрологических пациентов «Нефролига» выступило против перевода гемодиализных отделений в республике на систему госзакупок по 44-му ФЗ. Руководитель организации Юрий Кандалов направил письмо главе Башкирии Радию Хабирову, в котором указал, что для пересмотра действующей с 2016 года схемы поставки препаратов нет видимых причин, между тем, это может негативно отразиться на лечении пациентов. Копия обращения есть у "Ъ-Уфа".

По информации Юрия Кандалова, приказ о переводе на новую схему лекарственного обеспечения пациентов с почечной недостаточностью готовится в минздраве Башкирии. Ее планируют ввести с 1 января 2020 года. Согласно новой схеме, отмечается в обращении, пациенты будут переводиться на амбулаторное лечение, а лекарства закупаться через минздрав. «Для чего это делается и кому это выгодно, если и так все хорошо работает, убедительный ответ дан не был»,— отмечается в сообщении.

По данным «Нефролиги», в Башкирии в гемодиализе нуждаются более 1,2 тыс. пациентов. Лечение каждого больного в 2019 году в среднем обходится в 33,99 тыс. руб. В системе тендеров, отмечается в сообщении, «побеждает не качество, а низкая цена», поэтому, опасаются в организации, результатом может стать поставка не оригинальных препаратов, а более дешевых аналогов, а в самих поставках могут возникать перебои. По аналогичной схеме гемодиализные отделения обеспечивались препаратами до 2016 года. «Как правило, минздрав закупал лекарства на один квартал, потом они заканчивались»,— сообщил Юрий Кандалов.

Майя Иванова