В нижегородской школе 44 человека отравились бытовым газом

В Вадской районной школе (Нижегородская область, корпус на улице Просвещения) утром 25 ноября бытовым газом отравились 44 человека. По информации пресс-службы правительства Нижегородской области, среди пострадавших 43 ребенка и один взрослый. Тяжелых отравлений нет, 23 ученика уже осмотрены врачами центральной районной больницы и отпущены домой, остальных продолжают обследовать.

Губернатор Глеб Никитин поручил все службам и областному минздраву оказать необходимую помощь пострадавшим. Заместителю губернатора Андрею Харину и министру ЖКХ и ТЭК Андрею Черткову поручено разобраться в ситуации и доложить обстановку.

В региональное управление МЧС информация о происшествии поступила в 12:00. В администрации Вадского района подтвердили информацию “Ъ-Приволжье”, отказавшись сообщать какие-либо детали. Там добавили, что в данный момент у главы района проходит совещание в связи с инцидентом.

В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» сообщили изданию, что считают информацию недостоверной. Там рассказали, что на газораспределительную станцию (ГРС) выехала группа быстрого реагирования и полиция. Сотрудники компании не зафиксировали запаха одоранта в воздухе. В «Газпром трансгаз Нижний Новгород» добавили, что на момент появления информации об отравлении детей на ГРС не производилось никаких работ, ни сотрудники, ни автоматика не зафиксировали никаких нарушений.

Анастасия Еремина, Александра Викулова