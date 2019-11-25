В нижегородской школе 44 человека отравились бытовым газом

В Вадской районной школе (Нижегородская область, корпус на улице Просвещения) утром 25 ноября бытовым газом отравились 44 человека. По информации пресс-службы правительства Нижегородской области, среди пострадавших 43 ребенка и один взрослый. Тяжелых отравлений нет, 23 ученика уже осмотрены врачами центральной районной больницы и отпущены домой, остальных продолжают обследовать.
Губернатор Глеб Никитин поручил все службам и областному минздраву оказать необходимую помощь пострадавшим. Заместителю губернатора Андрею Харину и министру ЖКХ и ТЭК Андрею Черткову поручено разобраться в ситуации и доложить обстановку.
В региональное управление МЧС информация о происшествии поступила в 12:00. В администрации Вадского района подтвердили информацию “Ъ-Приволжье”, отказавшись сообщать какие-либо детали. Там добавили, что в данный момент у главы района проходит совещание в связи с инцидентом.
В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» сообщили изданию, что считают информацию недостоверной. Там рассказали, что на газораспределительную станцию (ГРС) выехала группа быстрого реагирования и полиция. Сотрудники компании не зафиксировали запаха одоранта в воздухе. В «Газпром трансгаз Нижний Новгород» добавили, что на момент появления информации об отравлении детей на ГРС не производилось никаких работ, ни сотрудники, ни автоматика не зафиксировали никаких нарушений.