Лукашенко выступил за развитие сотрудничества с ЕС без предварительных условий

Белоруссия заинтересована в выстраивании взаимоуважительных и добрососедских отношений с Европейским союзом, но без предварительных условий, заявил президент страны Александр Лукашенко. Кроме того, он подтвердил намерение белорусской стороны подписать соглашения о расширении сотрудничества с ЕС.

«Желательно не ставить никаких предварительных условий. Надо двигаться в этом направлении. Конечно же, переговоры, договоры — это долгий путь, компромиссы»,— сказал господин Лукашенко во время приема министров иностранных дел Швеции Анны Линде и Финляндии Пекку Хаависто (цитата по БелТА). По его словам, «чтобы устоять в этом тяжелом бурном мире», необходимо объединяться, «если это возможно».

На прошлой неделе МИД Белоруссии во вторник раскритиковал западных наблюдателей, следивших за ходом парламентских выборов. Как утверждают в Минске, наблюдатели руководствовались «личной ангажированностью и субъективным подходом». Европейская служба внешних связей, в свою очередь, заявила об «упущенной возможности для проведения выборов в полном соответствии с международными стандартами».

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