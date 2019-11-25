Инновационную систему оплаты парковки презентовали в Петербурге

Подведомственное комитету по развитию транспортной инфраструктуры СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» совместно с компанией ООО «Интеллектуальные социальные системы» презентовали инновационную систему оплаты платной парковки под названием «Паркоматика».

Как сообщили в КРТИ, новая система работает на базе современных технологий IoT и BigData. Она способна самостоятельно определить, что машина находится в зоне платной парковки, вычислить номер парковочной зоны, запустить парковочное время и завершить его после отъезда автомобиля.

В Центре управления парковками уточнили, что «Паркоматика» уже несколько лет успешно функционирует в Москве. В Петербурге новая система пока запущена в тестовом режиме.