СПбГУ заявил о снижении на треть числа преступлений на семейно-бытовой почве в России

С 2015 по 2018 год количество преступлений на семейно-бытовой почве в России уменьшилось с 49,6 тыс. до 33,3 тыс. Такие данные приводятся в проведенном СПбГУ исследовании «Предупреждение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений в России и за рубежом», на которое ссылается РБК. Снижение числа таких правонарушений эксперты объясняют принятием закона о декриминализации побоев.

Число преступлений против членов семей за три года выросло только в Южном и Дальневосточном федеральных округах — с 1,8 тыс. до 2,4 тыс. и с 2,1 тыс. до 2,6 тыс. соответственно. Количество потерпевших от таких преступлений в целом по России снизилось — с 50,6 тыс. до 33,2 тыс. человек. Также уменьшилось число правонарушений против женщин и несовершеннолетних (в отношении женщин — с 35,7 тыс. до 24,4 тыс., в отношении несовершеннолетних — с 11,3 тыс. до 5 тыс.).

Как отмечают эксперты, выросло количество преступлений по ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью), в том числе совершенных на семейно-бытовой почве. Число таких случаев возросло за три года с 2 тыс. до 2,5 тыс.

В рамках исследования выяснилось, что женщины становятся жертвами в 28,7–35% убийств, совершаемых на семейно-бытовой почве. Также женщины составляют 24,9–29,2% потерпевших от преступлений по ст. 111 УК (умышленное причинение тяжелого вреда здоровью). Доля женщин среди потерпевших от истязаний, совершаемых на семейно-бытовой почве, составляет 86–87%, от угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью — 70–75%.

Исследование СПбГУ проводилось в том числе методом опросов, в которых участвовали 1655 человек. Из них 44 заявили, что за последний год подвергались семейному насилию. 13 обратились за помощью в правоохранительные органы, четверо позднее забрали заявления.

Ранее “Ъ” узнал, что российское правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве «серьезной проблемы» и считает, что его масштабы в стране «достаточно преувеличены». Такая позиция была высказана в официальном ответе Минюста РФ в ЕСПЧ, где рассматриваются дела четырех женщин, включая Маргариту Грачеву, которой бывший муж отрубил кисти рук.

Подробности — в публикации “Ъ” «Правительство защищает мужчин от женщин».