Саратовский коммунист заявил о готовящемся против него деле за оскорбление флага

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко заявил о готовящемся возбуждении уголовного дела в отношении него. Такое сообщение он оставил на своей странице в Facebook.

Со слов господина Бондаренко, его могут привлечь за оскорбление флага. Якобы спикер облдумы Александр Романов провел закрытое совещание по этому вопросу. Николай Бондаренко считает, что дело могут возбудить в связи с проведенной коммунистами акцией протеста на заседании облдумы 20 ноября, когда они устроили «похороны Саратовской области».

«Когда мы организовали траурную процессию с возложением цветов, я привязал черную траурную ленту к флагу Саратовской области и, по мнению власти, нарушил закон!» - предположил парламентарий.

Напомним, год назад в отношении него проводилась проверка в связи с якобы экстремистскими заявлениями по поводу пенсионной реформы.

Марина Ковалева