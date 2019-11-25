Газовики на Кубани отказываются подключать детский сад к сетям

Ресурсоснабжающая организация отказывается предоставить технические условия на газоснабжение строящегося детского сада в станице Марьянской Красноармейского района Краснодарского края. Это задерживает введение в строй объекта дошкольного образования. Как сообщила СМИ депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб, отказ газовиков пускать голубое топливо в садик связан с отсутствием планов организации развивать сети в указанной местности.

По словам парламентария, в настоящее время газоснабжающая организация, наименование которой не указывается, предлагает присоединить объект при условии перехода на резервные источники топлива ЗАО «Полтавские консервы» и Агрокомплекса имени Ткачева. При этом указывается, что газотранспортная система этих предприятия испытывает пиковые нагрузки в зимние месяцы. По мнению госпожи Бессараб, предложенное решение в случае отказа предприятий будет нарушать действующее законодательство, а в случае принятия данных условий, предприятия понесут существенную дополнительную финансовую нагрузку.

Василий Хитрых