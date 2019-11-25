Компания из Удмуртии получит в аренду землю для реализации инвестпроекта без торгов

Власти Удмуртии предоставят ООО «Техновирпром» земельный участок площадью 56,3 тыс. кв. м в Завьяловском районе без проведения торгов. Соответствующее распоряжение главы республики Александра Бречалова опубликовано на сайте главы и правительства региона.

В документе сказано, что компании предоставят землю для реализации инвестиционного проекта. Вид разрешенного использования участка — «Строительство производственного комплекса по переработке отходов битумных материалов и линии для изготовления гидроизоляционных рулонных кровельных материалов». Срок действия распоряжения составляет 2 года.