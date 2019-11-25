В Башкирии прервут новогоднее пьянство однодневным запретом на продажу алкоголя

Власти Башкирии решили ввести новые ограничения на розничную продажу алкоголя — теперь они будут распространяться на новогодние каникулы. В Курултай республики внесен проект поправок, вводящий запрет на продажу алкоголя в рознице 3 января. С 4 по 6 января планируется ограничить время продажи спиртного в магазинах первой половиной дня, сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве руководитель администрации главы республики Александр Сидякин.

Он пояснил, что ограничения вводятся, так как «все основные истории — пожары, пьяные казусы» случаются «в районе четвертого-пятого дней, когда длинная линейка беспробудная».

В первом чтении, как рассчитывают в администрации, проект будет принят уже в ближайший четверг.

Господин Сидякин добавил, что для него такая инициатива была непростым решением, так как он возглавляет совет директоров госхолдинга «Башспирт».

Глава Башкирии Радий Хабиров, поддержавший инициативу, призвал в дни ограничений на продажу алкоголя усилить контроль за продажей контрафактной продукции («удавить эту всю историю») и увеличить количество развлекательных и спортивных мероприятий.

Ирина Самойлова