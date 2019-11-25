Сенатор по просьбе Белого дома заблокировал резолюцию о признании геноцида армян

Сенатор Линдси Грэм рассказал Axios, что во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США заблокировал резолюцию о признании геноцида армян по просьбе Белого дома. В следующий раз он не собирается возражать против резолюции. По его словам, к нему обратился представитель Белого дома по законодательным вопросам.

«Единственная причина, по которой я сделал это,— он (Эрдоган.— “Ъ”) все еще был в городе… Это было бы не вовремя. Я пытаюсь спасти отношения, если это возможно... В следующий раз я не буду возражать»,— сказал господин Грэм. Как напоминает Axios, резолюцию представили еще раз на прошлой неделе, но ее заблокировал другой сенатор — Дэвид Пердью. Он объяснил это решение угрозой срыва «деликатных переговоров».

В октябре резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи приняла Палата представителей Конгресса США. Турция назвала это позорным решением. Господин Эрдоган во время визита в США сказал, что эта резолюция бросает тень на турецко-американские отношения.

Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения. По различным данным, Османской империей с 1915 по 1923 год было убито около 1,5 млн армян. Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент. В Турции отрицают геноцид и считают, что жертвами были как армяне, так и турки.

Подробнее о визите господина Эрдогана в США — в материале “Ъ” «США и Турция остались друзьями с разногласиями».