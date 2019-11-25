«Ford против Ferrari» во второй раз возглавил российский прокат в выходные

Спортивная драма «Ford против Ferrari» вторую неделю подряд возглавила прокат в выходные. За второй уикенд картина собрала 180,6 млн руб. По данным Kinobusiness общие сборы составили 468,8 млн руб.

На втором месте в прокате — российский фильм Егора Баранова «Аванпост». Картина собрала 89,5 млн руб. в первый уикенд. На третьем месте — российская комедия Анны Пармас «Давай разведемся!». Сборы составили 55,3 млн руб.

В пятерку также вошли мультфильм «Семейка Адамс» и «Малефисента: Владычица тьмы». «Семейка Адамс» за четыре недели собрала 858 млн руб, а «Малефисента» за шесть недель получила 2,1 млрд руб.

Подробнее о фильме «Ford против Ferrari» читайте в рецензии “Ъ” «Гонки на изживание».