«Ford против Ferrari» во второй раз возглавил российский прокат в выходные

Спортивная драма «Ford против Ferrari» вторую неделю подряд возглавила прокат в выходные. За второй уикенд картина собрала 180,6 млн руб. По данным Kinobusiness общие сборы составили 468,8 млн руб.
На втором месте в прокате — российский фильм Егора Баранова «Аванпост». Картина собрала 89,5 млн руб. в первый уикенд. На третьем месте — российская комедия Анны Пармас «Давай разведемся!». Сборы составили 55,3 млн руб.
В пятерку также вошли мультфильм «Семейка Адамс» и «Малефисента: Владычица тьмы». «Семейка Адамс» за четыре недели собрала 858 млн руб, а «Малефисента» за шесть недель получила 2,1 млрд руб.
Подробнее о фильме «Ford против Ferrari» читайте в рецензии “Ъ” «Гонки на изживание».
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